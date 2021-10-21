Компания Uzbekistan Airports утвердила новый перечень ставок и сборов на наземное обслуживание регулярных рейсов, выполняемых зарубежными авиакомпаниями. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Ставки и сборы снижены на следующие услуги:

обеспечение взлёта-посадки воздушного судна (ВС);

обеспечение авиационной безопасности пассажиров;

обеспечение авиационной безопасности ВС;

использование аэровокзала;

обслуживание пассажиров на прилет;

обслуживание пассажиров на вылет;

предоставление доступа к платформе «CUTE».

В среднем снижение тарифов составит порядка 15%. Обновленный перечень ставок и сборов вводится с 31 октября — с начала зимнего сезона IATA 2021/2022.

«Для привлечения в Узбекистан зарубежных авиакомпаний мы стремимся повысить привлекательность и конкурентоспособность наших аэропортов, в том числе за счёт разделения пакетов услуг на отдельные опции и уменьшения их цены, — сказала председатель правления Uzbekistan Airports Рано Джураева. — Снижение тарифов для авиакомпаний стало важным шагом, который позволит снизить стоимость выполняемых рейсов и создаст предпосылки для снижения цен на авиабилеты для пассажиров».

Ещё одним важным шагом со стороны компании, по её словам, станет «работа только по прямым договорам без каких-либо посредников»: «То есть аэропорт напрямую заключает договор с авиакомпанией, и авиакомпания закупает только те услуги, которые ей нужны».

Uzbekistan Airports снижает тарифы для авиаперевозчиков уже во второй раз. Первое снижение ставок и сборов было с 31 марта — с переходом на летнее расписание — и составило в среднем 27%. Таким образом, за семь месяцев общий размер скидок на услуги по обслуживанию иностранных воздушных судов в аэропортах Узбекистана составил 43%.