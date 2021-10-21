В четверг в Узбекистан по глобальной программе COVAX прибыла новая партия китайской вакцины от коронавируса Sinovac в объёме 912 тысяч доз. Об этом сообщило представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Днём ранее по этой же программе было привезено 864 тысячи доз вакцины Sinovac, общее количество доз в двух поставках составило 1,776 миллиона.

В церемонии встречи груза участвовали начальник Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходир Юсупалиев и глава представительства ЮНИСЕФ Мунир Мамедзаде.





Общее количество доз вакцин (помимо Sinovac, это AstraZeneca, ZF-UZ-VAC2001, «Спутник V», Moderna, Pfizer/BioNTech), которые закупил или безвозмездно получил Узбекистан, составило почти 32,2 миллиона. Накануне сообщалось, что всего в стране применено более 24,3 миллиона доз вакцин.