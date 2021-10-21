На 20-м пленарном заседании Сената была заслушана информация заместителя премьер-министра Бехзода Мусаева о поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и улучшении качества медико-социальных услуг, оказываемых им. Доклад вызвал активную дискуссию, сообщила пресс-служба Сената.

Прежде всего, особо отмечена работа по обеспечению исполнения указов и постановлений президента от 9 августа о закреплении за домами «Мехрибонлик» и детскими городками Национальной гвардии в качестве ответственной структуры.

Утверждены положения о Национальной комиссии по вопросам детей и территориальных комиссиях. Разработана и внедрена в практику система обеспечения жильем выпускников детских домов. — mu.maktab.uz, квартиры получили 675 детей.

Для обеспечения прозрачности процесса усыновления создана электронная информационная система «Опека». Прошел медосмотр 141 ребенок с инвалидностью и взятые на воспитание в семьи, 118 помещены в лечебные учреждения.

Сенаторы также уделили \внимание поручениям, исполнение которых своевременно не обеспечено.

В частности, секретариаты и отделы по вопросам защиты детей при Совете Министров Каракалпакстана, хокимиятах областей и Ташкента, хокимиятах районов и городов еще не в полной мере начали работу, нормативно-правовые акты, регулирующие их деятельность, не утверждены. Это вызвало недовольство сенаторов, отмечается в сообщении.

Министерство финансов, по данным Сената, до сих пор не обеспечило выполнение задач по выделению субсидий из средств государственного бюджета в размере пятикратной базовой расчетной величины на расходы по приобретению для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учебной, научной и художественной литературы один раз в учебный год в период их обучения в техникуме, колледже, академическом лицее или вузе.

Министерство высшего образования не выполнило задачу по пересмотру классификатора направлений и специальностей высшего образования, предусматривающего расширение перечня специальностей для подготовки кадров в сфере опеки и попечительства.

Не принято постановление правительства об утверждении порядка возмещения расходов на налаживание системы материального стимулирования ведущих профессоров и преподавателей, занимающихся обучением воспитанников учебно-воспитательных учреждений, а также приобретение учебной, научной и художественной литературы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Как отмечалось на заседании, сейчас растет количество соотечественников, желающих создать семейные детские дома, однако нормативно-правовые акты, регулирующие данные процессы, не отвечают требованиям, говорится в сообщении. По мнению сенаторов, необходимо обновить соответствующее положение, утвержденное постановлением Кабинета Министров от 31 июля 2007 года.

Медленно выполняются и задачи по улучшению качества медико-социальных услуг, оказываемых лицам с инвалидностью. В частности, не на должном уровне проводятся хирургические операции 2000 детей с врожденными пороками сердца и патологическими изменениями головного мозга.

По итогам обсуждений принято соответствующее постановление Сената, достигнута договоренность о тесном сотрудничестве парламента и правительства по оказанию поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также мальчикам и девочкам с инвалидностью.