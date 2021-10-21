В семи районах Узбекистана в качестве эксперимента создаются Женские консультативные группы, сообщило УзА.

Они будут консультировать женщин, молодёжь, пожилых и людей с инвалидностью при получении необходимых государственных услуг, документов.

Женские консультативные группы будут также оказывать бесплатные консультации по социальным вопросам, психологии, предпринимательству, а также подготовят специальные брошюры, разъясняющие вышеупомянутые вопросы доступным языком.

В группах будут организованы и курсы по компьютерной грамотности, в частности, по использованию Единого портала интерактивных государственных услуг (my.gov.uz), обучению языкам, началу бизнеса и разработке стартапов, самозанятости и малому предпринимательству (швейное дело, кулинария и другие).

Консультативные группы создаются в рамках совместного проекта Агентства государственных услуг при Министерстве юстиции и Программы развития ООН «Совершенствование предоставляемых государственных услуг и повышения уровня управления в сельских местностях Узбекистана», финансируемого Европейским союзом, говорится в сообщении.