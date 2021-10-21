На 20-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса в среду был заслушан отчёт правительства Узбекистана об исполнении в третьем квартале государственной программы на 2021 год.

В ходе обсуждения глава сенатского Комитета по вопросам молодёжи, культуры и спорта Бахтиёр Сайфуллаев указал на недостатки в работе по сохранению объектов культурного наследия.

«Не завершена работа по проведению повторной историко-культурной экспертизы всех объектов недвижимости культурного наследия и формированию национального перечня объектов культурного наследия, созданию электронного портала объектов культурного наследия, его интеграции с государственными электронными услугами, оформлению государственного кадастрового документа и размещению информации в единой системе государственных кадастров», — сказал он.

Бахтиёр Сайфуллаев.

Сенатор сообщил о результатах изучения исполнения закона «Об охране и использовании объектов культурного наследия», проведённого в сентябре в Ташкенте.

Выяснилось, что некоторые из 354 объектов, включённых в национальный перечень объектов культурного наследия в столице, отсутствуют по указанному адресу. При этом не существуют три объекта в Яккасарайском районе и один — в Алмазарском. У 56 объектов нет кадастровых документов, у 256 — знаков об охране, у 200 — указатели. Не за всеми объектами культурного наследия закреплены общественные инспекторы.

«Неудовлетворительна и ситуация с сохранением и охраной археологической памятников. Исторические возвышенности не окружены защитными стенами, из-за использования почвы местным населением для личных нужд есть опасность их исчезновения. Возле некоторых памятников выбрасываются отходы. К сожалению, такие проблемы существуют и в других областях», — сказал Бахтиёр Сайфуллаев.

Председатель Сената Танзила Нарбаева подчеркнула необходимость создания прозрачного правового механизма сохранения объектов культурного наследия.

«Правительство должно обратить серьёзное внимание на решение данного вопроса. В частности, нужно сформировать кадастровые документы объектов культурного наследия и пересмотреть национальный список. Некоторые исчезнувшие объекты до сих пор числятся в национальном списке охраняемых объектов», — сказала она.

«Культурное наследие нуждается не только в продвижении, но и в сильной защите и поддержке со стороны государства. В противном случае национальная культура, самобытность, формировавшиеся в течение долгого времени, могут быть забыты. Если необходимо, должен быть рассмотрен вопрос внесения изменений в законы о сохранении культурного наследия. Задача государства заключается в создании прозрачного механизма сохранения объектов культурного наследия», — отметила Танзила Нарбаева.