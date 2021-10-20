В Ташкенте завершён первый этап строительства новой дороги, которая соединит Яккасарайский и Сергелийский районы. Во вторник с новыми объектами ознакомился президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

По данным пресс-службы главы государства, сданы в эксплуатацию 2-километровая дорога от улицы Чупонота до Ташкентской кольцевой автодороги, 788-метровый путепровод через Малую кольцевую дорогу и две 207-метровые развязки на стыке с ТКАД.

В рамках второй фазы проекта строится дорога протяженностью более 4 километров от ТКАД до улицы Кипчак.

С завершением проекта время в пути от Сергелийского района до центра города должно сократиться с 40−50 до 20 минут, а нагрузка на улицу Янги Сергели уменьшится вдвое, говорится в сообщении.

«Газета.uz» писала, что общая стоимость строительства, которое ведёт СП Grand Road Tashkent, составляет 518,3 млрд сумов (первоначальная сумма — 280 млрд сумов).

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