Объём валовых золотовалютных резервов Узбекистана на 1 октября составил 34,41 млрд долларов, сократившись за месяц на 1,02 млрд долларов, следует из данных Центрального банка.5,

За прошлый месяц физический объём золота в резервах снова увеличился на 0,2 млн тройских унций (около 5,7 тонны) — до 12,3 млн тройских унций (около 348,7 тонны). При этом стоимость золота в резервах уменьшилась на 528,1 млн долларов — до 21,3 млрд долларов. Это произошло за счёт падения котировок в сентябре примерно на 3% — с 1815 долларов до 1760,9 долларов.





Источник: РБК.

Резервы в иностранной валюте также сократились — в этот раз на 478,9 млн долларов (в августе было -$762,1 млн) — до 11,95 млрд долларов.

Остаток специальных прав заимствования (SDR), который увеличился на 746 млн долларов в августе в связи распределением SDR со стороны Международного валютного фонда, также немного снизился из-за укрепления доллара.

Баланс золотовалютных резервов стал отставать от внешнего долга, который по итогам первого полугодия составил 35,9 млрд долларов.