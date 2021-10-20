Кандидат в президенты от УзЛиДеП и действующий глава государства Шавкат Мирзиёев 19 октября на встрече с избирателями Ташкента объяснил назначение Джахонгира Артыкходжаева хокимом столицы и рассказал о том, как планируется развивать город.

«Почему я назначил Артыкходжаев хокимом Ташкента? Этот человек — предприниматель. Мы дали ему эту должность, чтобы развивать столицу через предпринимательство. Мир меняется стремительно. Предпринимательство становится требованием времени. Теперь Артыкходжаеву, если понадобится, придётся работать в 10 раз больше», — сказал он.

По словам президента, в ближайшие пять лет планируется увеличить объём туристических услуг в городе до 1 млрд долларов, доведя количество иностранных туристов до 3 миллионов.

«Самая большая проблема для повышения роли торговли в экономике, чтобы сделать её драйвером других отраслей, — это нехватка торговых площадей. Хотя торговые площади в городе за последние два года увеличились вдвое, их размер в 10−15 раз меньше, чем в крупных мегаполисах», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Поэтому в течение пяти лет намечено увеличить площадь торговых площадей в городе в 10 раз. Для этого будут открыты 44 крупных торгово-развлекательных центра, в каждом районе будут построены круглосуточные торгово-развлекательные улицы, а нижние этажи нового жилья и бизнес-центров будут специализированы под сервисное обслуживание и торговлю, сказал он.

Для поддержки предпринимателей в сфере торговли и услуг новые отели и торговые центры площадью более 5000 кв. м в течение пяти лет будут платить налог на имущество по ставке, сниженной в два раза. Кроме того, можно снизить налог на прибыль, полностью покрыв амортизационные расходы зданий за два года, сказал кандидат.

На развитие семейного бизнеса в махаллях города планируется выделять по 1 трлн сумов в год.

За счёт реализации программы «Ташкент — город больших возможностей для бизнеса» в ближайшие пять лет валовой региональный продукт столицы должен достичь 200 трлн сумов, что почти в два раза больше, чем сейчас, отметил он.

Шавкат Мирзиёев заявил, что в будущем Ташкент превратится в ведущую инновационную и инвестиционную зону.

«Предприятия тяжёлой промышленности, расположенные в городе, будут постепенно перемещаться за пределы столицы. В городе будут сосредоточены высокотехнологичные инновационные отрасли — электроника и электротехника, IT-инженерия, биотехнологические компании», — отметил он.

Кроме того, на территории «Узэкспоцентра» намечено строительство Ташкентского международного финансового центра, что «создаст благоприятные условия для международных банков, финансовых институтов, юридических, консалтинговых и инвестиционных компаний».

«Этот центр станет инвестиционным хабом не только для Узбекистана, но и для нашего региона», — подчеркнул он.

Для города планируется открыть отдельный Центр перспективных проектов и инжиниринга. Для создания кадрового резерва по принципу «образование — наука — исследования» учебная программа каждого университета будет трансформирована с акцентом на «зелёную» и «цифровую» экономику. В основе этой системы будет Университет «Новый Узбекистан», сказал Шавкат Мирзиёев.

В каждом районе планируется создать центр инноваций и технологий и «проектные группы», где на основе государственно-частного партнёрства будут действовать отдельный технопарк и IT-школа. Фонд прямых инвестиций войдёт в состав инвесторов перспективных проектов с 30-процентной долей. Для этого будет выделено 200 млн долларов.

Новый Банк развития Узбекистана направит 1 млрд долларов на предоставление долгосрочных кредитов предпринимателям в Ташкенте на льготных условиях напрямую, а не через коммерческие банки, продолжил Шавкат Мирзиёев.

В 2022 году планируется организовать Ташкентский международный инвестиционный форум для привлечения инвестиций и передовых технологий, а также самых престижных международных компаний. «Благодаря этому мы сможем привлечь дополнительно 10 млрд долларов инвестиций», — отметил кандидат.

В целом в течение пяти лет в Ташкенте намечено реализовать около 2000 инвестиционных проектов на сумму 14 млрд долларов и создать 250 тысяч новых рабочих мест. Вокруг Ташкента запланировано создание «промышленного пояса», а Бектемирский, Сергелийский, Яшнабадский и Янгихаётский районы будут адаптированы для высокодоходных производств.

Ранее мы писали, что на встрече с избирателями столицы Шавкат Мирзиёев говорил о планах по увеличению числа зелёных зон, жилищном строительстве, распределении по 10 млрд сумов каждой махалле и решении транспортных проблем.

Джахонгир Артыкходжаев, основатель группы компаний Akfa, был утвержден главой Ташкента в конце апреля 2018 года. Представляя его в качестве хокима, Шавкат Мирзиёев заявил: «Я впервые в истории Узбекистана назначил предпринимателя, которому я доверяю, хокимом Ташкента… Вот этот парень, понимающий нынешние реформы, далёкий от бюрократии, представляющий, каким будет завтрашний день города Ташкента, современный, назначен для поступления в Узбекистан чистого воздуха, поддержки инвесторов. Он не работал ни в одной бюрократической системе: райкоме, партии или в других местах, как многие наши руководители. Это предприниматель».