В Kitchen Systems проходит акция — при покупке духового шкафа и варочной панели можно получить скидку 30% на посудомоечную машину Electrolux EMG48200L.

В ассортименте Kitchen Systems имеется широкий выбор бытовой техники ведущих европейских производителей, таких как Franke, Electrolux и AEG:

вместительные духовые шкафы с разнообразными функциями и готовыми рецептами;

стильные дизайнерские варочные панели с пятью конфорками и продвинутой системой безопасности;

большой выбор вытяжек: от классических настенных до встраиваемых в столешницу;

а также богатый выбор стиральных, сушильных и посудомоечных машин.





В рамках акции с 11 октября по 30 ноября компания Kitchen Systems предоставляет возможность приобрести посудомоечную машину Electrolux Intuit 700 PRO AirDry QuickSelect по специальной цене. По условиям акции каждому покупателю любого комплекта из варочной панели и духового шкафа Franke, Electrolux или AEG предоставляется скидка на посудомоечную машину 30%.

Модель из серии Intuit 700 PRO соответствует всем требованиям современного потребителя. Большое количество программ и функций, а также высокая вместимость до 14 комплектов посуды наряду с инновационными технологиями в производстве облегчают бытовые будни многих домохозяек.





Одним из существенных преимуществ данной модели является вместительная третья корзина MaxiFlex. Это специальная корзина для столовых и кухонных приборов. А расположение кухонной утвари облегчают специальные иконки, которые наглядно показывают, что и куда класть.





Также в посудомоечной машине есть специального GlassHolder’а, где надежно располагаются бокалы во время мытья посуды. Усовершенствованные разбрызгиватели обеспечивают полную очистку бокала изнутри, не оставляя разводов на стеклянной посуде. Система сушки AirDry с автоматическим открыванием дверцы высушит посуду после любой программы мойки.





Посудомоечная машина обладает высоким классом энергоэффективности «А++» и небольшим потреблением воды. Модель оснащена разнообразными датчиками, которые определят потребление воды, а также оповестят о том, что нужно сменить фильтр.





Посмотреть полный ассортимент продукции компании Kitchen Systems и сразу оформить заказ можно на сайте или в одном из шоурумов в Ташкенте, Самарканде и Намангане по следующим адресам:

Сайт: kis.uz

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