Хокимы областей и города Ташкента стали председателями региональных советов по противодействию коррупции. Положение об этом было утверждено Национальным советом Узбекистана по противодействию коррупции на расширенном заседании 21 августа в Сенате.

О региональных советах

Указом президента от 26 июня 2020 года, которым было образовано Агентство по противодействию коррупции, Республиканская межведомственная комиссия по противодействию коррупции была преобразована в Национальный совет по противодействию коррупции. Его возглавляет председатель Сената Танзила Нарбаева. Рабочий орган совета — Агентство по противодействию коррупции.

Согласно положению, которое изучила «Газета.uz», региональные советы Каракалпакстана, областей и города Ташкента являются органами, координирующими деятельность территориальных органов и организаций, занимающихся противодействием коррупции. Они разрабатывают меры по повышению правового сознания и культуры населения, формированию нетерпимого отношения к коррупции в обществе.

В список задач региональных советов входит обеспечение повышения эффективности мер по предотвращению коррупционных правонарушений, их выявлению и искоренению.

Советы могут принимать решения по повышению эффективности работы органов, занимающихся противодействием коррупции, запрашивать информацию в министерствах, ведомствах и других госорганах, вносить предложения по совершенствованию законодательства в сфере борьбы с коррупцией и другие.

Решения региональных советов обязательны для исполнения всеми органами государственной власти и управления, общественными объединениями и другими организациями.

Состав советов формируется из числа руководителей органов государственной власти и управления, местных кенгашей народных депутатов (возглавляет хоким) и негосударственных организаций на основе решений Национального совета.

Комментарий главы Антикоррупционного агентства

На пресс-конференции 19 октября директор Агентства по противодействию коррупции Акмал Бурханов подчеркнул, что региональный совет — это не антикоррупционный орган.

«Антикоррупционные органы определены в законе о борьбе с коррупцией. В первую очередь, это обозначенные правоохранительные органы, в том числе Антикоррупционное агентство. Эта организация (советы — ред.) — коллегиальный орган», — заявил он.

Глава агентства напомнил, что поскольку Национальный совет по противодействию коррупции возглавляет председатель Сената, то было решено, что руководителями региональных советов будут председатели местных кенгашей, а не главы правоохранительных органов, сказал Акмал Бурханов.

Он подчеркнул, что решения регионального совета принимаются коллегиально, а их состав утверждается Национальным советом.

«Если мы посмотрим на типовые структуры, то 44% членов — представители общественных организаций, то есть ННО и СМИ, только 17% — представители исполнительной власти и остальные — представители правоохранительных органов. То есть здесь соблюдается принцип сдержек и противовесов», — сказал Акмал Бурханов.

Сегодня председателями местных кенгашей народных депутатов являются хокимы, но если произойдут изменения в законодательстве и хокимы перестанут возглавлять кенгаши, то вопрос руководства региональными советами может быть пересмотрен, добавил он.

Директор агентства отметил, что блогеры считают всех чиновников, госслужащих и особенно хокимов коррупционерами. «Если брать статистику коррупционных преступлений — я не пытаюсь защитить хокимов — в хокимиятах совершаются коррупционные преступления, но это не значит, что все коррупционные преступления совершаются хокимиятами», — сказал Акмал Бурханов.

Депутат Законодательной палаты Расул Кушербаев в тот же день написал в своём Telegram-канале, что практику определения хокимов руководителями региональных советов необходимо пересмотреть.

«Я думаю, что такое руководство не соответствует принципу сдержек и противовесов, который является одним из важных требований демократии. И поэтому эту практику необходимо поскорее пересмотреть», — отметил он.

Президент Шавкат Мирзиёев в апреле 2021 года заявил, что в последний раз предупреждает руководителей, которые «слишком предались коррупции». Он также раскритиковал ответственных лиц за слабую борьбу с коррупцией.