Кандидат в президенты от УзЛиДеП и действующий глава государства Шавкат Мирзиёев 19 октября на встрече с избирателями Ташкента затронул вопрос жилищного строительства в столице.

К 2026 году ожидается, что население столицы превысит 3,2 миллиона человек (по состоянию на 1 апреля 2021 года — 2,71 миллиона). Ежедневно в город приезжает ещё более полумиллиона человек, сказал Шавкат Мирзиёев.

«Это, в свою очередь, приведёт к значительному увеличению нагрузки на городскую инфраструктуру, образование, медицину, общественный транспорт, ЖКХ и все другие сферы. С учётом этого подготовлены предложения по развитию Ташкента на ближайшие пять лет. Прежде всего, в ближайшие пять лет будут созданы все условия для того, чтобы Ташкент стал „городом, комфортным для жизни“», — заявил он.

В конце августа площадь столицы была увеличена почти на 8000 га за счёт территорий Ташкентской области. «Для сохранения архитектуры и облика столицы на этой территории будет реализована концепция „Нового Ташкента“, а город будет постепенно расширяться на восток», — отметил кандидат.

В частности, в Бектемирском районе планируется построить массив на 20 тысяч квартир с детским садом, школой, медицинским учреждением и центрами отдыха. В Янгихаётском районе на территории рядом с инфраструктурой намечено возвести 200 многоэтажных домов в виде большого массива для более 10 тысяч семей.

Будет принята специальная программа по улучшению жилищных условий более 100 тысяч человек, проживающих на территориях, включённых в состав Ташкента. Там также будет построены новые предприятия, промышленные зоны, зоны отдыха, экономические и социальные объекты, сказал Шавкат Мирзиёев.

«Вместе с тем, будет реализована программа реновации для строительства современного жилья в городе взамен аварийных многоквартирных домов, построенных 60−70 лет назад. При этом необходимо удовлетворить интересы жителей, проживающих в этих домах, они должны получить приемлемые предложения в новых домах», — заявил он.

На массиве «Спутник» Янгихаётского района более 400 двухэтажных деревянных домов, непригодных для жизни, будут заменены на новые многоэтажные дома, и 4500 семей будут обеспечены новыми квартирами, сказал кандидат.

Он заверил, что любое строительство на пустующих землях между многоэтажными жилыми домами в Ташкенте будет запрещено. Территории, прилегающие к многоэтажным домам, планируется закрепить за домовладельцами на правах постоянного пользования. В целом в ближайшие пять лет для жителей столицы намечено строительство многоэтажных энергоэффективных домов на 100 тысяч квартир.

«Сейчас мы расширяем город на восток, и строительство ведется в основном с этой стороны, за пределами нынешнего Ташкента. Мы будем строить в городе только зелёные зоны. Старые дома невозможно отремонтировать, мы снесём дома, удовлетворив интересы каждого. Если кто-то хочет остаться на месте, мы его оставим. Но, я думаю, со временем все согласятся. Никто не должен остаться недовольным», — подчеркнул он.

В августовском интервью газете «Янги Узбекистон» президент отмечал, что «из-за халатности или корысти некоторых руководителей в жилых районах не остаётся открытого пространства, где люди могли бы гулять, заниматься спортом и отдыхать на свежем воздухе со своими детьми». По этой причине в Ташкенте и других крупных городах новое строительство будет осуществляться за чертой города, говорил он.