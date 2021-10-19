Кандидат в президенты от партии УзЛиДеП и действующий глава государства Шавкат Мирзиёев 19 октября на встрече с избирателями Ташкента во вторник рассказал о планах по развитию общественного транспорта и решению транспортных проблем в столице.

С увеличением населения Ташкента и ростом доходов населения количество личных автомобилей за последние годы увеличилось в два-три раза, и ежедневно по улицам города перемещаются более 700−800 тысяч автомобилей, сообщил Шавкат Мирзиёев.

«Это, помимо пробок, отрицательно сказывается на окружающей среде, безопасности пешеходов и пассажиров. Однако столичный общественный транспорт и дорожная инфраструктура пока не в состоянии адекватно отреагировать на эти проблемы. В городе не хватает подземных и надземных пешеходных переходов и автостоянок», — сказал он.

В столице имеется более 500 крупных перекрестков, 200 из которых имеют низкую пропускную способность по автомобилям, продолжил кандидат. Общественным транспортом, по озвученным им оценкам, пользуются «всего лишь 33% пассажиров». Интервал движения автобусов на 80 маршрутах нарушается до 30 минут в часы пик, что «вызывает недовольство населения».

«Поэтому будет принята взаимосвязанная программа развития всех видов транспорта в городе на ближайшие пять лет», — сказал Шавкат Мирзиёев.

По его словам, намечено построить:

16 крупных автостанций на пересечении маршрутов наземного транспорта и метро;

автостоянки рядом с 6 станциями метро (на днях президент подписал постановление об этом);

80 многоэтажных стоянок на 40 тысяч машиномест на центральных улицах;

21 путепровод на улицах, где наблюдаются заторы.

Кроме того, намечено завершить строительство 13-километрового участка надземного кольцевого метро на участке «Куйлюк — Кипчак», состоящего из 7 станций.

Шавкат Мирзиёев также заявил о планах внедрения системы «умного» регулирования дорожного движения в столице, которая охватит 500 крупных перекрёстков.

«Будет организовано около 200 регулярных автобусных маршрутов. Для модернизации парка общественного транспорта планируется закупить 400 современных автобусов, 700 электробусов, 90 новых современных поездов метро, объём перевозки пассажиров будет увеличен в два раза», — сказал он.

Намечено пересмотреть систему субсидирования автобусных перевозок. Субсидии будут предоставляться перевозчикам в зависимости от количества маршрутов и рейсов, а не количества пассажиров.

С учётом роста количества электромобилей намечено строительство 50 зарядных станций и необходимой инфраструктуры.

На ремонт 1800 км автомобильных дорог и внутренних улиц планируется направить 3,2 трлн сумов, сообщил Шавкат Мирзиёев.