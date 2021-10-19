Миссия Oxbridge International School основывается на стремлении воспитывать ответственных и активных граждан мира и лидеров завтрашнего дня. Следуя данной миссии, школа организовала благотворительную акцию и пригласила свое сообщество принять активное участие в Oxbridge International School World Food Fest — 2021, который состоялся 15 октября в рамках Всемирного дня продовольствия. Целью данного мероприятия было повысить осведомленность учащихся и гостей о проблеме нехватки продовольствия во всем мире.

Все школьное сообщество проявило активную гражданскую позицию, приняв участие в благотворительной ярмарке. Средства, собранные в ходе данной акции, будут переданы Всемирной продовольственной программе ООН. Это крупная международная гуманитарная организация спасающая жизни в чрезвычайных ситуациях и использующая продовольственную помощь на пути к миру, стабильности и процветанию жизни людей после конфликтов, стихийных бедствий и последствий изменения климата.





В мире изобилия, где производится достаточно еды, чтобы накормить всех на планете, голод должен уйти в прошлое. Однако конфликты, изменение климата, бедствия, неравенство и совсем недавно — пандемия COVID-19 привели к тому, что каждый девятый человек в мире по-прежнему ложится спать голодным, а голод угрожает миллионам.





Благодаря тем, кто принял участие и сделал пожертвования на этом мероприятии, можно помочь Всемирной продовольственной программе обеспечить продовольствием семьи, пострадавшие от продолжающегося кризиса в Демократической Республике Конго, на северо-востоке Нигерии, в Центральном Сахеле, Южном Судане, Сирии, Йемене и 88 других странах.





В рамках данного мероприятия прошла ярмарка еды, организованная учащимися и родителями. Выступали учащиеся и гости школы, были угощения, предлагаемые ресторанами города, развлекательные мероприятия, выставка предметов искусства и многое другое.





На ярмарке были представлены национальные блюда стран Америки и Кавказа, Греции, Узбекистана, Мексики, России, Италии, Турции, Южной Кореи, Японии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ливана, Казахстана, Украины, Англии, Южной Африки, Грузии, Татарстана, а также блюда уйгурской кухни.

Участниками данного мероприятия были учащиеся Oxbridge International School, родители, сотрудники школы, гости, а также спонсоры и рестораны Retro Milliy, Caravan Group, Affresco, Steam Bar, Basri Baba и сеть супермаркетов Makro.





Руководство школы выражает благодарность родителям, спонсорам и партнерам мероприятия за их поддержку в организации продовольственной ярмарки по сбору средств, за пожертвования и угощения из своих ресторанов.

Подробную информацию можно получить по телефонам: (+998) 71−263−00−15, (+998) 90−900−50−55, (+998) 71−263−00−14.

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