Крупнейшая в России конференция по правам животных состоялась 16−17 октября в Санкт-Петербурге. Узбекистан на конференции был представлен впервые.

Председатель исполнительного комитета Общества защиты животных «Mehr va oqibat» Тимур Арипов выступил с лекцией об успешных проектах по гуманизации законодательства в отношении животных.

Напомним, с 26 ноября в Узбекистане в силу вступает закон, который усиливает административную ответственность за жестокое обращение с животными и криминализует ее при повторном совершении этого деяния. Законопроект об этом в соответствии с Госпрограммой-2020 внесла в парламент Генеральная прокуратура, которая, в свою очередь, сформулировала их в сотрудничестве с «Mehr va oqibat».

ОЗЖ работает над усилением ответственности за жестокое обращение с животными с 2013 года. Предложения зоозащитников базировались на изучении международного законодательства и практике участия в судах по подобным правонарушениям в Узбекистане.





«Нами был выигран не один десяток судов по факту жестокого обращения с животными. Все это говорит о том, что правоохранительные органы идут навстречу и понимают необходимость защиты животных и совершенствование законодательства в этой сфере», — рассказывал в ноябре 2020 года Тимур Арипов.

За 10 лет работы ОЗЖ совершило более 400 выездов по факту жестокого обращения с животными. Члены общества приняли участие более чем в 50 судебных разбирательствах по факту жестокого обращения с животными с положительным исходом по статье 111 Кодекса об административной ответственности.

Усилия ОЗЖ «Mehr va oqibat» по развитию в обществе Узбекистана гуманного отношения к животным и криминализации жестокого обращения с ними организаторы Российской конференции по правам животных отметили благодарностью.

В программе конференции было обсуждение всего спектра проблем безнадзорных кошек и собак, диких животных и тех, кого эксплуатируют в индустрии развлечений, для проведения опытов, производства еды и одежды. Прошли дискуссии по продвижению этичных альтернатив, по включению биоэтической тематики в школьную программу, совершенствованию законодательства в защиту животных и экологическому аспекту животноводства.

В работе конференции приняли участие организации по защите животных и окружающей среды, лекторы из России, США, Франции и Узбекистана.