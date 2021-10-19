С 29 сентября по 17 октября группа военнослужащих Министерства обороны Узбекистана принимала участие в международных соревнованиях «Кембрийский патруль» среди разведывательных подразделений, которые состоялись в британском городе Брэкон, сообщили «Газете.uz» в Минобороны.

«Кембрийский патруль» считается одним из самых сложных и престижных состязаний среди военнослужащих, которые можно сравнить с отбором в подразделения специального назначения, отметили в ведомстве.





В соревнованиях принимали участие 103 команды разведчиков и спецподразделений из 18 стран мира: Великобритании, Узбекистана, Косово, Греции, Ирландии, Германии, Латвии, Франции, Ганы, Италии, Индии, Польши, США, Дании, Индонезии, Швейцарии, Литвы и Нидерландов.

Активная фаза соревнования началась 14 октября. Маршрут соревнований в 90 км состоял из разных уровней сложных условий, каждые 8−10 км выполнялись несколько боевых задач.

В ходе марша команды выполнили условия по прохождению через горные и водные преграды, сбору разведывательной информации, оказанию первой медицинской помощи, освобождению заложников в захваченном здании и организации засад в сложной горной местности, а также допрос военнопленных.





Кроме того, команды получили несколько заданий-сюрпризов: определение вида вооружения и военной техники зарубежных стран, артиллерийский огонь с использованием средств моделирования и симуляции, выполнение нормативов по военной топографии и связи, составление отчетов по разведке.

Команда Министерства обороны Республики Узбекистан преодолела 90-километровую дистанцию за 37 часов и завоевала второе место соревнования.

На первом месте — хозяева конкурса, военнослужащие Великобритания. Третьего места удостоилась команда США.