Помощник министра обороны США Кристофер Майер провел в Узбекистане переговоры по вопросам обеспечения безопасности границ. Об этом сообщил в Twitter посол США в Узбекистане Дэниел Розенблюм.

Ранее американское издание Politico сообщило, что представители Пентагона обсудят в Узбекистане в этом месяце возможность размещения контртеррористических сил США. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, комментируя эту информацию, заявил, что вопрос возможного размещения в Узбекистане вооруженных сил США для борьбы с терроризмом «не стоит и не обсуждается».

«Очень рад принять участие в продуктивных переговорах по двустороннему сотрудничеству и обсудить вопросы безопасности границ последние несколько дней с правительством Узбекистана во время визита межведомственной делегации во главе с помощником министра обороны Кристофером Майером», — написал Дэниел Розенблюм.

В мае The Wall Street Journal сообщил, что США рассматривают варианты размещения выводимых из Афганистана войск в Центральной Азии или на Ближнем Востоке. Предпочтительными вариантами назывались Узбекистан и Таджикистан.

Согласно Оборонной доктрине Узбекистана, принятой в январе 2018 года, в стране не допускается размещение иностранных военных баз и объектов.