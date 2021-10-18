Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана на пленарном заседании в понедельник приняла закон, которым учреждаются отличительные знаки президента — знак и штандарт (флаг). Дополнение об этом вносится в закон об основных гарантиях деятельности президента.

С проектом закона перед депутатами выступил министр юстиции Русланбек Давлетов, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

В сообщении отмечается, что в зарубежных странах символы президента передаются вновь избранному главе государства после принесения присяги. В законодательстве Узбекистана до настоящего времени эта норма отсутствовала.

Знак и штандарт будут служить символом веры народа и общества в эффективное исполнение лицом, избранным на пост президента, возложенных на него сложных задач, говорится в сообщении.

Поправки в закон должен одобрить Сенат.