Президент Шавкат Мирзиёев 18 октября подписал указ «О дополнительных мерах по социальной поддержке работников органов самоуправления граждан».

Согласно документу, с 1 ноября заработная плата работников махаллинских сходов граждан, на территории которых расположены более 1000 домов, повышается на 35%. Расходы по содержанию самих махаллинских комитетов будут финансироваться из местных бюджетов.

Функции поощрения работников махаллей, оказания им бухгалтерских услуг переводятся от районных и городских хокимиятов отделам по поддержке махалли и семьи районов и городов.

При самих отделах без статуса юридического лица будет создан Фонд стимулирования работников органов самоуправления граждан, источниками финансирования которого станут:

бюджетные средства в размере 10% годового фонда оплаты труда (без учета средств специального фонда материального стимулирования);

отчисление в размере 3% из дополнительных источников местных бюджетов, выделяемых на основе решений кенгашей народных депутатов;

средства, полученные от предоставления в аренду имущества махаллей;

благотворительные пожертвования и иные источники.

Здания и сооружения махаллей, принадлежащие районным и городским хокимиятам, будут безвозмездно переданы на основе права оперативного управления соответствующим отделам по поддержке махалли и семьи.

Министерству финансов поручено выделить в 2021 году 9,2 млрд сумов для приобретения канцелярских товаров, необходимых всем махаллям. С 2022 года эти расходы будут предусмотрены в параметрах государственного бюджета.