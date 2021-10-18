Realme — быстрорастущий бренд по производству смартфонов — официально представил оболочку realme UI 3.0. Компания рассчитывает, что усовершенствованный интерфейс, поддерживающий новые функции Android 12, инновационность и динамичность, которую передает дизайн-концепция realme, получившая название Seamless Fun (бесшовность + развлечения), особенно понравятся пользователям. Разработчики гарантируют пользователям новый опыт, который обеспечивается проработкой пяти ключевых качеств оболочки: внешней привлекательности, плавности анимации, гибкости в индивидуальных настройках, безопасности и функциональности.

Иконки и работа с пространством

Realme UI 3.0 отличает экспрессивный, но логично организованный дизайн, выделяющийся визуальной плавностью.

Иконки в realme UI 3.0 обрели объем — 3D-формы добавляют им «веса», а использование полупрозрачных слоев дает возможность сохранить воздушность. По сравнению со значками дизайн-системы realme UI 2.0 новые иконки выглядят ярче и привлекательнее.

Кроме того, среда realme UI 3.0 теперь выглядит проще для понимания благодаря грамотной работе с пространством. На этот раз дизайнеры снизили плотность отображаемой на одном экране информации и добавили «воздуха» в интерфейс. Вместе с тем были проработаны размеры заголовков, контрастность символов и текста. Все это помогает пользователю быстро и комфортно считывать информацию на экране.

Персонализация

Интерфейс realme UI всегда давал возможность пользователям преобразить смартфон в индивидуальное устройство. Настройке поддавался вид иконок, фонов, шрифтов и других элементов системы. Теперь realme UI 3.0 поддерживает общую настройку цветовой темы и персонализацию в режиме негаснущего экрана Always on Display.

Режим Always on Display — то, с чем пользователь сталкивается, когда ставит смартфон на блокировку. Так он продолжает видеть на экране время, некоторые кнопки и важные уведомления. Теперь к этому набору элементов добавляется фотография, которую можно выбрать самостоятельно. Так смартфон будет выделяться даже с заблокированным экраном.





И это еще не все. Realme UI 3.0 использует маскот бренда — космического кота realmeow. Теперь сразу несколько его версий смогут появляться на экране Always on Display.





Также пользователей могут порадовать новые динамические обои и множество эмодзи, среди которых анимации с призраками, едой, предметами быта и не только.





Плавность и быстродействие

Согласно исследованиям realme, быстродействие и плавность интерфейса realme UI 2.0 радовали пользователей, поэтому разработчики продолжили делать акцент на этих показателях в realme UI 3.0.





Общая скорость работы с памятью была увеличена, фрагментация памяти минимизирована, а приложения стали запускаться с использованием интеллектуальных алгоритмов планирования ресурсов. В результате нагрузка на память снизилась на 30%, общая скорость запуска приложений выросла на 13%, а автономность — на 12%.

В то же время разработчики оптимизировали процесс анимации. Теперь искусственный интеллект анализирует динамическое изменение затухания пикселей, чтобы более тщательно работать над движением и формой объектов. Простыми словами — происходящее на экране становится более комфортным для глаз, а дизайн стал бесшовнее и плавнее.

Всплывающие окна (Floating Window 2.0) также перешли в realme UI 3.0. Пользователи могут управлять ими и настраивать под индивидуальные сценарии работы со смартфоном.

Приватность

В realme UI 3.0 представлены обновленные функции конфиденциальности, гарантирующие безопасность личных данных пользователей. Например, пользователь может удалить информацию о геолокации и скрытые данные об устройстве с фотографии перед отправкой.

Ряд ограничений защищает данные от запросов приложений. Так, при считывании локации realme UI 3.0 вместо конкретной отметки может отправить сервису неопределенную. Также пользователь всегда будет контролировать работу приложений. Он сможет легко отслеживать выданные им разрешения и наблюдать за фоновой работой сервисов с помощью специальных графиков.





О компании realme

По результатам исследования Counterpoint Research, во втором квартале 2021 года realme входит в список шести ведущих международных поставщиков смартфонов, а количество пользователей к данному моменту достигло 100 млн. Благодаря чему компания считается самым быстрорастущим брендом смартфонов в мире.

Realme постоянно радует своими новинками. Так, например, совсем недавно был представлен смартфон realme C21Y, который имеет оптимальное соотношение цены и качества.

Основные характеристики смартфона realme C21Y:

mini-drop экран 6,5″;

емкость аккумулятора 5000 мАч;

память 3+32 Гб/4+64 Гб;

мощный процессор оcta-core;

задняя Al камера 13 Мп;

функции фотографии: ночной пейзаж, портретный режим, сhroma boost, HDR;

видеосъемка Full HD в разрешении 1080 пикселей;

мгновенное сканирование отпечатка пальцев;

система realme UI на базе Android 11.

Realme С21Y имеет высокую производительность, супер-режим энергосбережения и аккумулятор с большой емкостью.

Приобрести realme C21Y вы можете в магазинах своего города или онлайн на сайте партнера оlcha.uz.

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