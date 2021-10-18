Прокуратура Паркентского района подвела итоги проведённой в районном медицинском объединении проверки по факту расходования бюджетных и внебюджетных средств, сохранения государственного имущества и других объектов, сообщила прокуратура Ташкентской области.

Проверка показала, что в 2019—2020 годах должностные лица больницы нарушили бюджетную и сметно-штатную дисциплину на 1,1 млрд сумов. Кроме того, они подозреваются в хищении путем растраты 1,5 млрд сумов.

Данные случаи были указаны и в показаниях 36 сотрудников больницы и причастных к делу свидетелей. В материалы также были включены поддельные табели и сметно-штатная документация с недостоверными данными и другие улики, уточнили в прокуратуре.

Прокуратура Паркентского района в отношении директора медицинского объединения и других возбудила уголовное дело по части 2 статьи 184−1 (нарушение бюджетной и сметно-штатной дисциплины в особо крупном размере), пункту «а» части 3 статьи 167 (хищение путём присвоения или растраты в особо крупном размере) Уголовного кодекса и передано в районный суд по уголовным делам.

В отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога.