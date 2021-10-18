Сегодня, в понедельник, по территории Узбекистана сохраняется малооблачная и умерено теплая погода с температурой воздуха, превышающей норму на 3−4 градуса, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Такая ситуация сохранится до середины недели, по большей части территории ожидается погода без осадков. Температурный фон останется высоким — ночью +7…+12 градусов, днем — +22…+27.

В среду в северные районы страны начнет поступать холодная и влажная воздушная масса из районов Поволжья. По Каракалпакстану, Хорезмской области местами пройдет дождь, температура начнет снижаться.

В четверг влажная и холодная воздушная масса распространится на всю территорию Узбекистана. По большинству областей пройдут дожди. К крайним восточным районам зона дождей сместится в вечерние часы. По Каракалпакстану, Хорезмской области уже установится погода без осадков, Температура воздуха в дневные часы понизится до +13…+18, что на 2−4 градуса ниже нормы.

В пятницу по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Сурхандарьинской областям дожди пройдут в ночные и утренние часы. По Андижанской, Наманганской и Ферганской областям дождь ожидается в течение дня.

По остальной территории страны установится погода без осадков. Температура воздуха составит ночью и днем +8…+13, что будет на 6−7 градусов ниже климатической нормы.

При этом 21−22 октября по предгорным и горным районам пройдут дождь и снег, местами сильные. Кроме того, 21−23 октября ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, а 22−23 октября в отдельных районах Узбекистана возможен туман.