Присутствие в стране крупных мировых брендов, транснациональных корпораций и компаний порой выступает наглядным индикатором обеспечения устойчивости и прозрачности рынка, который поддерживается законодательством, фискальной политикой и экономическими мерами. Приход в 2019 году в Узбекистан известного международного французского концерна Lactalis еще раз это подтвердил: страна обрела надежного партнера в молочной отрасли, а компания укрепила свои позиции в Центральной Азии.

На новом рынке — новые возможности

Знакомить потребителей Узбекистана с международным брендом и одной из ведущих компаний в производстве молочной продукции было доверено Кристиану Хуберту, генеральному директору ИП ООО Lactalis Central Asia.

Говоря о входе компании Lactalis на рынок Узбекистана, Кристиан Хуберт отмечает, что такое решение было принято исходя из качественных изменений в инвестиционном и деловом климате и создаваемых экономических возможностях для развития бизнеса самого разного уровня. Компания Lactalis давно и успешно развивается на территории СНГ, и присутствие французского концерна в Узбекистане оставалось только вопросом времени.

Lactalis в Узбекистане

Компания Lactalis без преувеличения обладает одной из узнаваемых линеек продукции питания во всем мире, а для Узбекистана были выбраны два известных международных бренда — President и Lactel.

Линейка President является визитной карточкой концерна Lactalis, поэтому продукция под этим брендом представлена в 160 странах мира. Для потребителей Узбекистана подобран оптимальный и вместе с тем разнообразный ассортимент продукции: сливочное масло, плавленые сыры, твердые сыры, творожные сыры, лабне, творог и сливки.





Продукция Lactel представлена в более 50 странах мира. На рынке Узбекистана линейка Lactel включает в себя молоко, молочные коктейли, сливочное масло, питьевые и ложковые йогурты и творожки.





Что отличает Lactalis от других компаний

В 2000 году оборот компании Lactalis составлял 4,8 млрд долларов. За 20 лет молочный концерн смог подняться с девятого до первого места, показав рост на 370% и увеличив оборот до 23 млрд долларов в год.

Начав свой путь еще в 1933 году с маленькой сыроварни во французском городе Лаваль, сегодня Lactalis активно работает почти во всех странах мира. И во многом благодаря критериям деятельности, заложенным еще основателем компании Андре Бенье.

Исходя из многолетнего опыта, выработана единая модель ведения бизнеса по всему миру. Компания придерживается международных стандартов качества, которые востребованы на том или ином рынке. Иначе невозможно было бы получить такой широкий охват. Проводится тщательная многолетняя работа над продуктом, чтобы в дальнейшем превратить его в известный международный бренд (President, Lactel, Galbani, Parmalat, Santal и многие другие). Поддерживается тесное сотрудничество со всеми странами, где присутствует Lactalis.

Пандемия COVID-19: экзамен на гибкость и адаптивность

Несмотря на серьезные вызовы в связи с пандемией COVID-19, главной задачей в 2020 году было не останавливать производство и не прерывать деятельность офисных сотрудников, наладив все рабочие процессы в удаленном доступе. Это был период, когда в первую очередь необходимо было позаботиться о здоровье сотрудников.

Lactalis активно сотрудничает с фермерскими хозяйствами и молочными фермами, оказывая таким образом поддержку местному и семейному бизнесу в регионах. Косвенно на компанию была возложена задача не прерывать цепочку поставок и поддерживать частных предпринимателей, оказавшихся в непростой ситуации. Благодаря вовремя принятым мерам в 2020 году удалось достигнуть хороших показателей.

В планах компании — достигнуть присутствия во всех молочных категориях. При имеющихся широких возможностях в Узбекистане планируется развивать локальное производство, и стать молочной компанией номер один не только в стране, но и во всей Центральной Азии.

На правах рекламы.