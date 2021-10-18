Кабинет министров 12 октября утвердил ряд нормативно-правовых актов по инклюзивному образованию детей, сообщила Norma.uz.

Документ разработан в соответствии с постановлением президента от 13 октября 2020 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы образования и воспитания детей с особыми образовательными потребностями».

Концепцией развития инклюзивного образования в системе народного образования в 2020—2025 годах определены задачи по улучшению качества образовательных услуг, оказываемых детям с особыми образовательными потребностями:

разработка и утверждение требований, предъявляемых к зданиям образовательных учреждений, в которых обучаются дети с особыми образовательными потребностями;

реализация мер, направленных на обеспечение этих образовательных учреждений, необходимой литературой, методическими пособиями, оборудованием и инвентарем для обучения разным профессиям;

организация системы инклюзивного образования, обеспечение общеобразовательных учреждений специальным оборудованием (подъемными устройствами, пандусами, перилами и другим), а также соответствующими кадрами (специальных педагогов, специалистов по психолого-педагогическому наблюдению за детьми);

поэтапное обеспечение школ-интернатов специальным оборудованием для адаптации и интеграции детей с особыми образовательными потребностями и другому.

Постановлением утверждено положение об инклюзивном обучении детей с особыми образовательными потребностями в общеобразовательных учреждениях. В нем определены:

цели и задачи инклюзивного образования;

порядок организации инклюзивного образования и начальных коррекционных классов в школах и образовательного процесса для детей с особыми образовательными потребностями;

порядок приема детей в классы инклюзивного образования и начальные основные коррекционные классы;

меры по контролю качества и управления обучением в классах инклюзивного образования и начальных основных коррекционных классах.

Утверждены также положения о:

специализированных образовательных госучреждениях для детей с физическими, умственными, сенсорными или умственными недостатками;

специализированных образовательных госучреждениях санаторно-курортного типа;

порядке индивидуального обучения на дому детей с физическими, умственными, сенсорными или умственными недостатками, а также детей, нуждающихся в длительном лечении.

Кроме того постановлением также определены меры по организации курсов профессионального обучения в специализированных образовательных госучреждениях для детей с особыми образовательными потребностями.