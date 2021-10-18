19 октября в 17:00 состоятся теледебаты между представителями кандидатов в президенты Узбекистана. Как сообщила Национальная телерадиокомпания, дебаты будут показаны по каналам «Узбекистан 24», «Узбекистан», «Ëшлар», «Ташкент», «Махалла» и «Маданият ва маърифат».
По первым двум каналам дебаты будут транслироваться с сурдопереводом, по каналам «Ëшлар» и «Ташкент» — с переводом на русский язык, по каналу «Маданият ва маърифат» — с переводом на английский язык.
Наблюдать за дискуссиями представителей кандидатов также можно через интернет, в том числе через платформу UzTV.tv
zorro zorro
А почему не с самими кандидатами в президенты? Ведь голосовать будем не за представителей кандидатов в президенты!!! Кроме действующего президента мы с другими кандидатами и не знакомы. Теледебаты кандидатов в президенты могли бы как то помочь иметь представление о них!!!
Aider Djeparov
Рабочий день у среднестатистического жителя заканчивается в 17:00 — 18:00. Почему решили дебаты транслировать именно в 17:00 будного дня? Кто их будет смотреть? Келинаяшки что ли которые весь день дома. Разумнее наверное было бы транслировать в 20:00 что бы большинство заинтересованных граждан РУз имело возможность посмотреть.