19 октября в 17:00 состоятся теледебаты между представителями кандидатов в президенты Узбекистана. Как сообщила Национальная телерадиокомпания, дебаты будут показаны по каналам «Узбекистан 24», «Узбекистан», «Ëшлар», «Ташкент», «Махалла» и «Маданият ва маърифат».

По первым двум каналам дебаты будут транслироваться с сурдопереводом, по каналам «Ëшлар» и «Ташкент» — с переводом на русский язык, по каналу «Маданият ва маърифат» — с переводом на английский язык.

Наблюдать за дискуссиями представителей кандидатов также можно через интернет, в том числе через платформу UzTV.tv