Житель Ташкента Бобур Ганиев объявил о прекращении работы над своим YouTube-каналом (на момент публикации на него подписаны 133 тысяч человек). Об этом он заявил в видеообращении 17 октября. Своё решение он объяснил тем, что начал бизнес.

«Поэтому у меня не будет времени вести свою деятельность на YouTube. Поэтому я передал свой YouTube-канал агентству Taftish.uz. Надеюсь, что вы меня правильно поймете», — сообщил блогер.





По его словам, он занимался блогингом, чтобы «пропагандировать законность». «Но как говорил один мудрец: «То, что законно, не всегда справедливо. А то, что справедливо, не всегда законно», — сказал Бобур Ганиев и поджог верхнюю одежду, в которой он был во время задержания и 15-дневного ареста.

30 сентября в ходе мероприятия «Безопасная столица» перед рынком «Фарход» в Учтепинском районе сотрудники УБДД и ППС задержали Бобура Ганиева за «оскорбление сотрудников и невыполнение их законных требований». В ГУВД Ташкента заявили, что в его телефоне также обнаружены порнографические материалы.

Судья Учтепинского районного суда по уголовным делам посчитал использование слова «мент» оскорблением в отношении инспекторов, признал Бобура Ганиева виновным по статье 41 (оскорбление) Кодекса об административной ответственности и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 базовых расчётных величин (5,4 млн сумов).

Кроме того, блогер был признан виновным по статье 194 КоАО (невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел) и оштрафован на 1 БРВ (270 тысяч сумов). Блогер также получил 15 суток ареста согласно статье 195 КоАО (противодействие выполнению служебного долга сотрудниками органов внутренних дел). «По статье 195 КоАО я пришёл к выводу, что действительно там собрались люди, вы привлекли внимание публики. Назначается административный арест на 15 суток», — сказал судья.