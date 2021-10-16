«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку рецептов блюд турецкой кухни.

Турецкий бурек

Бурек пользуется большой популярностью. Он изготавливается из слоёного или дрожжевого теста и получается очень нежным, сочным и сытным.

Лахмаджун — турецкий стритфуд

Лахмаджун называют турецкой или арабской пиццей. Мясной фарш выкладывается на тонкую хрустящую лепешку. Такое блюдо хорошо подойдёт для перекусов.

Турецкие симиты

Симиты — это традиционные турецкие бублики с румяной, хрустящей, сладковатой корочкой и вкусным мякишем. Выпечку щедро посыпают кунжутом.

Турецкий манник ревани

Ревани — традиционный турецкий десерт. Он готовится быстро и просто из манной крупы. Выпечку поливают сахарным сиропом. По желанию манник можно украсить кокосовой стружкой или молотыми фисташками.

Турецкий чечевичный крем-суп

Густое, ароматное, наваристое блюдо подают с четвертинкой лимона. Суп очень лёгок в приготовлении.

Турецкий ореховый пирог

Мягкий и воздушный пирог с орехами. Выпечка нежная, ароматная со слегка влажной ореховой начинкой.