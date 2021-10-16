9 октября в Ташкенте состоялся Asia Sprint Triathlon Cup, в котором приняли участие профессиональные атлеты категории Elite.

Кубок Азии не подразумевает участие стран только азиатского региона. Это открытый континентальный турнир, участие в котором приняли спортсмены из Люксембурга, Польши, Чехии, Японии, США и Швейцарии. К тому же категория Elite подразумевает участие сильнейших триатлонистов, что сделало прошедшее мероприятие довольно зрелищным.





Общее количество атлетов в категории Elite Men — 23 участника. Elite Women — 10 участников.

Первое место в категории Elite Women заняла спортсменка из Польши Паулина Климас с итоговым результатом 01:01:16. Серебро завоевала участница из Люксембурга Ева Дэниэлс с результатом 01:01:44. Закрывает тройку участница из Швейцарии Лиза Бергер с итоговым временем 01:02:42.





Среди мужчин тройку победителей открывает атлет из Марокко Бадр Сиван с итоговым результатом 55:32. Вторым на финиш пришел атлет из Польши Макиеш Бруздзяк с результатом 55:36. Бронзовое место на Кубке Азии занял Виталий Воронцов из Украины с результатом 55:41.





Во второй день соревнований 10 октября состоялся Кубок Узбекистана по триатлону в рамках Asia Sprint Triathlon Cup среди профессиональных спортсменов и любителей. В нем приняли участие атлеты из 13 регионов разных возрастных категорий.





Из-за погодных условий профессиональные спортсмены соревновались в спринтерской дистанции дуатлона: бег — 2,5 км, велосипед — 20 км/5 км.

Атлеты категории Age проходили три этапа спринтерской дистанции по триатлону: плавание — 750 м, велосипед — 20 км, бег — 5 км.





Открытое соревнование Asia Sprint Triathlon Cup было проведено по международным стандартам при поддержке иностранного технического делегата и международных судей. Соревнование прошло в Узбекистане впервые.

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