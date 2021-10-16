Узбекистан решительно осуждает очередной террористический акт, совершенный 15 октября возле мечети в провинции Кандагар, который привел к многочисленным человеческим жертвам, говорится в сообщении Министерства иностранных дел.

«Подобные бесчеловечные вылазки провоцируют эскалацию напряженности и препятствуют установлению долгосрочного мира в Афганистане», — заявили в пресс-службе МИДа.

Ведомство поприветствовало усилия афганских властей, направленных на принятие дополнительных мер по предотвращению в стране подобных инцидентов, и выразила от имени правительства Узбекистана искренние соболезнования семьям и близким погибших.

По последним данным РИА, при взрыве в шиитской мечети погибло 63 человека, ещё 83 — получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство».