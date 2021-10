Если вы хотите открыть для себя сферу IT, только начали работать на Python или хотите изучить его, зная при этом другие языки программирования, то образовательный семинар от Skillbox, IT Park и IT Academy — для вас.

Python — это самый популярный язык в мире, согласно рейтингу TIOBE. Еще год назад он занимал третье место, сегодня же обогнал в позициях C и Java, ведущие языки прошлых лет.

Python хорошо спроектирован, прост в изучении и работе. Если хочется поменять сферу и перейти в IT, этот язык — отличный вариант, так как его входной порог один из более низких. Уже через полгода обучения, имея реальные кейсы и проекты, можно рассчитывать на трудоустройство и первую зарплату IT-специалиста.

Продвигаясь по карьерной лестнице, специалист со знанием Python в Узбекистане может выйти на уровень дохода до 2500 долларов в месяц.

На семинаре 20 октября можно:

познакомиться с несколькими популярными направлениями, которые откроет для вас знание Python;

узнать, как начать карьеру в IT, какие трудности могут ждать и как успешно с ними справиться;

разобрать кейсы, которые реализованы на Python;

получить советы и фидбек от ведущих представителей рынка.

Всех участников образовательного семинара ждут подарки от Skillbox и Центра карьеры.





Спикерами выступят:

Алексей Некрасов — lead направления Python в «МТС» и программный директор направления Python в Skillbox;

Ойбек Нуриддинов — разработчик на Python, С++, С#.





«В изучении Python — самый простой язык программирования. У меня были и совсем юные студенты — от 15 лет, и студенты постарше — 56 лет, которые приходили из совершенно разных сфер: медицины, гуманитарных направлений. Все они успешно защитили дипломы по Python. А это значит, что все возможно, если приложить силы, усердие и идти к своей цели», — рассказал о простоте освоения языком Алексей Некрасов.

Семинар пройдет 20 октября в 18:00.

Оставить заявку можно по ссылке.

Адрес: ул. Лабзак, 70, университет Амити.

