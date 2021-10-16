Лазерная эпиляция — современный способ удаления нежелательных волос на долгий срок. Курс из нескольких процедур сделает кожу безупречно гладкой и избавит от необходимости постоянного бритья и депиляции.

Hair Boss — одна из ведущих студий по лазерной эпиляции на рынке Узбекистана. Благодаря стерильности инструментов и отточенности работы медперсонала клиенты возвращаются в студию, не изменяя проверенным мастерам и передовому оборудованию.





Клиенты студии знают, что специальные предложения и акции — редкость для Hair Boss. Ведь премиальный сервис не нуждается в дополнительных рекламных инструментах. Но лимитированная серия карт Benefit — приятное исключение, подтверждающее правило.

Предложение ограничено — всего 40 карт с фиксированной ценой 599 тысяч сумов действует до 17 ноября. Красная карта Benefit дарит обладателям фиксированную стоимость на лазерную эпиляцию трех зон на один год с экономией более 1 млн сумов.





Помимо этого, Hair Boss анонсирует открытие нового филиала в Ташкенте в Юнусабадском районе. Это сделает процедуры доступнее для клиентов, чтобы они не тратили дополнительное время на передвижения по городу. Kарты Benefit можно оформить уже сейчас. Они будут распространяться и на новые локации.





Hair Boss — студия, сделавшая процесс лазерной эпиляции в разы комфортнее благодаря высокому сервису и безопасным лазерным аппаратам, которые ежегодно обновляются. Лазеры нового поколения, используемые в студии, известны одновременной подачей трех волн — александритовой, неодимовой и диодной. Такая мультиволновая технология доказала эффективность в отношении всех видов волос и типов кожи.

Можно избавиться от нежелательного волосяного покрова приятно и комфортно, став частью лояльных клиентов Hair Boss.

Адреса филиалов в Ташкенте:

ул. Саида Барака, 14.

Ориентир: станция метро «Ойбек», «Савдогарбанк», «Додо Пицца»;

Ориентир: станция метро «Ойбек», «Савдогарбанк», «Додо Пицца»; Чиланзар-1, 59.

Ориентир: Чиланзарский торговый центр, Castlebar;

Ориентир: Чиланзарский торговый центр, Castlebar; Юнусабадский р-н, ул. О. Закирова, 1.

Ориентир: станция метро «Шахристанская».

Телефон: (+998) 93−528−10−20.

Адрес филиала в Самарканде: ул. Мирсаида Барака, 40А.

Ориентир: отель Arhan Palace Premium.

Телефон: (+998) 99−982−58−88.

Адрес филиала в Бухаре: ул. Б. Накшбанди, 6/1.

Ориентир: городская больница, ТЦ Monika.

Телефон: (+998) 88−160−38−88.

Telegram-бот для онлайн-записи: t.me/hairbossmy_bot

Сайт горящего предложения: hot.hairboss.uz

Официальный сайт: hairboss.uz

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