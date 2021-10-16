Парламентская комиссия Законодательной палаты Олий Мажлиса по реализации реформ в сфере укрепления здоровья населения 14 октября провела заседание, на котором обсудила организацию профилактических прививочных мероприятий против коронавируса, дальнейшее повышение эффективности санитарно-эпидемиологической службы.

По данным СЭС, в стране 21,45 миллиона человек старше 18 лет подлежат вакцинации. На 12 октября этому контингенту сделано в общей сложности 22,95 млн доз вакцин (1-я доза — 12,4 млн, 2-я доза — 7,24 млн и 3-я доза — 3,29 млн). Использовано 81,5% вакцины ZF-UZ-VAC, 78,5% — AstraZeneca, 62,4% — «Спутник V», 92,7% — Moderna и 36,6% — Pfizer.

Члены парламентской комиссии также обсудили распространенность заболевания в последние дни среди детей, в том числе школьников. Отмечена важность принятия необходимых мер для обеспечения санитарно-эпидемиологического спокойствия в образовательных учреждениях.

При этом меры по вакцинации не были эффективно организованы во всех местах — не все слои населения, которым требуются прививки, были вовлечены в этот процесс. Отмечена необходимость проводить дальнейшую разъяснительную работу, повышать ответственность работодателей.

В госбюджете на 2021 году было зарезервировано 3 трлн сумов на борьбу с пандемией коронавируса и закупку вакцин. Председатель Комитета по бюджету и экономическим реформам Законодательной палаты Шарофиддин Назаров сообщил, что сегодня эти средства полностью освоены.

Кроме того, установлен парламентский контроль за своевременным предоставлением на места и целевым использованием дополнительных 1,3 трлн сумов. По его словам, сегодня из этой суммы освоено 800 млрд сумов.

В конце июля «Газета.uz» сообщала, что правительство Узбекистана намерено вакцинировать от коронавируса 70% населения до 1 ноября. По состоянию на 15 октября 5,6 миллиона человек (26,1%) прошли полный курс иммунизации.