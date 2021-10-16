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16 и 17 октября
Куда пойти на выходных
в Ташкенте?
16 и 17 октября
Куда пойти на выходных в Ташкенте?
Благотворительная ярмарка «Время чудес», пять кинопремьер, танцевальный чемпионат, выставки, спектакли, детские мастер-классы и другие мероприятия предстоящих выходных.
Редакторы Афиши отобрали для вас самый топ. Все события — в календаре на сайте.
Кино
«Семейка Аддамс: Горящий тур»
«ФиксиКИНО. Осенний марафон»
«Курорт»
«Мистериум: Эффект Марко»
«Исчезнувший»
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Город
Чемпионат Ташкента по танцевальному спорту
Шоу-программа «Дружба народов» в Цирке
Ярмарка меда в Ecobozor
Благотворительная ярмарка «Время чудес»
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Выставки
Выставка Dixit Algorizmi
Персональная выставка Мохиры Мулляджановой «Любимый город»
Персональная выставка Шахноз Абдуллаевой «Созерцание»
Выставка «Италия. От братьев Алинари до мастеров современной фотографии»
Дети
Детские праздники в Планетарии
Детские мастер-классы в Silk Route Marionettes
Детские кулинарные мастер-классы в Coffeeboom’e
Детская программа в Gosht Kids
Театры
Премьера спектакля «Людка» в «Ильхоме»
«Василиса Супер Стар»
«Тетки»
«Аладдин и его волшебная лампа»
Знания
Мастер-классы в мастерской «Сансара»
Мастер-класс по генеративному искусству
Занятия по нейрографике
Бесплатные лекции о профессии интернет-маркетолога
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Вечеринки
Большое иммерсивное шоу в TOKU
Вечеринки в Dudek
Афиша вечеринок в Fabis
Вечеринки в ресторане Panaram’s
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Обзор фильма «Не время умирать»
Осознанная мода: Azukar Moreno открыла шоурум в этнопарке Ташкента
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Обзор ресторана TomYumBar
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