В январе-сентябре 2021 года в дошкольных образовательных организациях Узбекистана расхищено 6,6 млрд сумов. Об этом 14 октября на брифинге в АИМК сообщили представители Министерства дошкольного образования.

В течение этого периода служба внутреннего аудита МДО провела 282 контрольных мероприятия, 106 из них — по обращениям граждан. Недостача и незаконное присвоение средств выявлены в заработных платах, а также в товарах и материальных ценностях. В частности, 2,4 млрд сумов от общего объёма хищений приходятся на зарплату неработающих сотрудников.

К примеру, в 9 районах и городах Андижанской области мебель на сумму 2,8 млрд сумов не была учтена на балансе бухгалтерий организаций. В Мирзаабадском районе Сырдарьинской области мебель, приобретенная в январе 2021 года, не была оприходована в течение пяти месяцев. В ходе инвентаризации имущества детсадов выявлены излишки на сумму 962 млн сумов, которые были повторно оприходованы.

В ДОО в Хатырчинском районе Навоийской области обнаружено поступление продуктов питания не в полном объеме, хотя детсад перевёл поставщику полную предоплату. В результате была образована просроченная дебиторская задолженность на 152 млн сумов. Из них 66 млн сумов не были взысканы с 2018—2019 годов.

Кроме того, проверка показала нарушения законодательства по государственных закупкам на 10,5 млрд сумов. Вместе с тем в системе предотвращено хищение средств и товаров на 5,5 млрд сумов.

По итогам девяти месяцев в правоохранительные органы направлено 265 документов, добавили в МДО.