Индустриальный бизнес-парк Tashkent INDEX открывает новую возможность для инвестиций в коммерческую недвижимость.

С октября в Tashkent INDEX действует выгодное предложение на покупку помещений для малого бизнеса на втором этаже. Теперь при первоначальном взносе 50% и 12-месячной рассрочке предприниматели получают дополнительно скидку в размере 20%.

Эксклюзивное предложение действует на ограниченное число помещений.





Пространство выгодных инвестиций

Tashkent INDEX — это масштабный комплекс площадью 71 га, где создаются производственные и коммерческие помещения, логистический центр, автобазы для грузовых автомобилей, выставочный комплекс, гостиница и ряд других объектов для бизнеса. Всего в Tashkent INDEX будет доступно 130 производственных помещений, 3000 магазинов на первом этаже, 200 точек общественного питания и дополнительно 3000 помещений для малого бизнеса на втором этаже.

Широкие возможности для малого бизнеса

Помещения для малого бизнеса площадью от 17 до 84 кв. м будут расположены на втором этаже коммерческих блоков Tashkent INDEX. Здесь можно будет организовать небольшое производство, пекарню, швейную мастерскую, ателье, заготовочный цех, склад продукции, пункт обслуживания клиентов, мастерскую, химчистку и даже собственный офис.





Малым предприятиям будут доступны все преимущества и удобства Tashkent INDEX. В частности, резиденты комплекса смогут пользоваться услугами логистического центра для приема и отправки товаров, автобазой для грузовых автомобилей и другими дополнительными сервисами.

Обеспечивать комфортные условия для ведения бизнеса в Tashkent INDEX будет управляющая компания Mimar Service. Она будет заниматься охраной комплекса, уборкой помещений, благоустройством территории, обеспечением работоспособности инженерных коммуникаций и другими организационно-техническими вопросами.





Важным преимуществом Tashkent INDEX станет то, что владельцам помещений будут предоставлены все необходимые кадастровые документы и право собственности на купленный объект.

Количество помещений, доступных для покупки в рассрочку, ограничено. Не стоит упускать возможность выгодной сделки.

Узнать подробную информацию о перспективах ведения бизнеса в Tashkent INDEX можно в офисе продаж Mimar Development и по телефону информационного центра.

Офис продаж работает с 9:00 до 19:00 без выходных.

Информационный центр: (+998) 55−900−99−99.

Адрес: Янгихаётский р-н, пересечение ул. Янги Сергели и Кипчок.

Ориентир: Сергелийская ярмарка.

Сайт: mimar.uz

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