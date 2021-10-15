Министерство инновационного развития Узбекистана на заседании коллегии 13 октября рассмотрело и одобрило 12 проектов, представленных научно-техническими советами министерства, сообщила пресс-служба ведомства.

Три проекта относятся к фундаментальным, четыре — к прикладным и три — к инновационным. В сферах коммерциализации и стартапов представлены по одному стартапу.

Фундаментальные проекты, включённые в научные госпрограммы на следующие 5 лет:

углублённый анализ геномов винограда, выявление кандидатных генов и маркеров, изучение закономерностей выведения его бессемянных сортов — 3,81 млрд сумов;

изучение молекулярно-филогенетических взаимоотношений диких австралийских и афро-азиатских видов хлопчатника, а также их ценных признаков — 4,87 млрд сумов;

история формирования тугайной растительности и современные тенденции её развития на фоне меняющегося климата — 2,47 млрд сумов.

Прикладные проекты:

создание технологии анализа почв на основе международных стандартов (51 ISO/TC 190 Soil quality) — 2,3 млрд сумов;

программа для диагностики степени тяжести аллергодерматоза — 2,3 млрд сумов;

алгоритмы диагностики и лечения инвазивного аспергиллеза легких у пациентов с COVID-19 — 660 млн сумов;

разработка программного анализатора узбекской морфологии для поисковиков Google и «Яндекс» — 1,2 млрд сумов.

Инновационные проекты:

создание на основе растительных терпеноидов лекарств (противопаразитарных, гинекологических, противовоспалительных) — 2,596 млрд сумов;

детская литературная платформа bolalaradabiyoti.uz с мобильным приложением — 697 млн сумов;

исследования и анализ подходов к сбору, хранению и предоставлению мобильными операторами абонентских данных для оперативно-розыскных мероприятий — 2,06 млрд сумов.

Кроме того, министерство одобрило коммерциализацию обогащённой глиняной смеси, из которой будут изготавливать формы для литья металлов. Проект оценивается в 894,6 млн сумов. Ещё 1,5 млн сумов выделят стартапу по созданию автономной системы орошения земель в Ахангаранском районе Ташкентской области.