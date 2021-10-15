Основатель кондитерского дома Safia 27-летний Бекзод Самигжанов записал видеоообращение к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву с просьбой спасти новый завод компании. Участок для строительства завода был выдан решением хокимията Ташкента по поручению президента страны. Однако предыдущий арендатор через суд добился признания решения о выделении земли недействительным. «Газета.uz» публикует текст обращения.

«Ассалому алайкум, уважаемый Шавкат Миромонович,

Меня зовут Бекзод Самигжанов, мне 27 лет, я являюсь основателем семейного предприятия «Safia кондитерский дом». Этот бизнес начал мой дедушка в 1995 году, продавая сушки. В 2005 году моя мама Аюпова Мадина открыла свой первый кондитерский магазин в медгородке, он назывался «Дом выпечки от Мадины».

Благодаря реформам, проходящим под вашим руководством, создаётся очень много возможностей для предпринимателей. Открываются новые направления для ведения бизнеса в Узбекистане. Мы также достигли огромных высот в последние пять лет. Если до 2016 года количество наших сотрудников было 100 и количество наших торговых точек было 4, то в последние пять лет мы открыли 44 торговые точки, количество наших сотрудников достигло более 2000.

Наша кондитерская компания производит более 500 [видов изделий], и я с уверенностью могу сказать, что кондитерские изделия в Узбекистане ничем не отличаются от зарубежных аналогов.

В августе состоялся открытый диалог между президентом и предпринимателями. На этой встрече были награждены сотни предпринимателей, в том числе и мы. Наша компания была награждена как компания, которая создала самое большое количество рабочих мест. И в своей речи вы сказали про нашу основательницу, мою маму Аюпову Мадину как о самой известной женщине-предпринимателе.

Мы были так воодушевлены, и я обещал себе, что создам в ближайшее время 10 тысяч рабочих мест. У меня была заветная мечта — встретиться с президентом. В 2018 году 21 декабря в Яшнабадском районе была встреча президента с предпринимателями, где был и я. Я презентовал новую кондитерскую фабрику. И вы одобрили этот проект и дали поручение о выделении земли. Я мечтал презентовать данную фабрику лично вам, в абсолютно другой атмосфере. Но, к сожалению, обстоятельства сложились иначе.





Данная земля в 2016 году была отдана в аренду сторонней компании со стороны Министерства культуры, долгое время пустовала и была в заброшенном состоянии. Во время вашего визита в Учтепинский район 10 мая 2018 года, чтобы улучшить экономические показатели и создать новые рабочие места, вы дали поручение выделить пустующие и неэффективно используемые земли инвесторам. В этом списке была и данная земля. Затем вышло решение Кабинета министров об изъятии данного участка в резерв земельного фонда города Ташкента.

Затем в 2019 году 23 декабря решением хокима города Ташкента нам было выделено 80 соток земли. Также 40 соток данной земли было выделено на государственные нужды, и был построен спортивный комплекс за счёт бюджетных средств.

Затем мы собрали все необходимые документы и получили разрешение на строительство. Во время проектирования данной фабрики, которой нет аналогов в Средней Азии, мы привлекли специалистов из Латвии и построили завод, отвечающий всем международным стандартам.

Чтобы максимально воспользоваться полезной площадью, мы построили трёхэтажный завод площадью 15 тысяч кв. м. Также хочу отметить, что на протяжении долгого времени со всего города сюда привозили мусор, и нам пришлось выкопать 18 м мусора. Нам потребовалось 15 тысяч грузовых машин, чтобы вывезти данный мусор.





Теперь начинается самое интересное. Спустя два года после выделения нам земли и завершения строительства нашей фабрики предыдущий арендатор подаёт в суд на хокимият об отмене решения об изъятии земли и выдаче нам данного земельного участка. В суде первой инстанции победил хокимият. Во втором апелляционном суде также победил хокимият. К нашему огромному удивлению в Верховном суде в сентябре 2021 года, несмотря на решение Кабинета министров, огромные потраченные средства и построенный завод, Верховный суд постановил отменить оба решения хокимията.

Теперь нам остановили строительство и подали в суд, чтобы мы освободили данную землю и за собственные средства сломали новый построенный завод, который может создать 4000 новых рабочих мест.

На сегодняшний день нами подана кассационная жалоба об отмене решения Верховного суда.

Из-за одного решения наш 25-летний труд идёт на нет. Вы всегда говорили, что в новом Узбекистане если быть честным и порядочным предпринимателем, вы всегда будете на стороне таких предпринимателей.

Уважаемый Шавкат Миромонович, от имени всей нашей дружной семьи Safia просим вас не оставлять нас одних и помочь нам".

«Газета.uz» направила запрос в пресс-службу хокимията Ташкента.

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