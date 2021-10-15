Генеральный директор страховой компании «Узбекинвест» Рустам Азимов написал для УзА большую колонку об изменениях в Узбекистане за последние 30 лет и реформах под руководством президента Шавката Мирзиёева. Это его первое выступление в СМИ после ухода с должности вице-премьера в июне 2017 года. «Газета.uz» кратко пересказывает основные моменты статьи.

«Узбекистан обрёл настоящую независимость»

Я стал свидетелем беспрецедентных изменений в нашей стране за последние 30 лет. Особенно за последние 5 лет, когда мы наблюдаем дальнейшее развитие нашего государства, наши люди живут в мире и согласии, стабильности и уверенности в завтрашнем дне, мы в первую очередь благодарим Бога.

Всё в этом мире относительно. Оглядываясь вокруг, мы можем с полным правом сказать, что мирная жизнь, царящая в нашей стране, — это наше величайшее достижение и счастье на фоне волнений, нестабильности, конфликтов и противостояний, кровопролития, противоречий представителей одной нации в соседних странах.

Добиться этого было непросто. Трудности первых дней независимости, недельный запас зерна на складах республики или дефицит нефти, отсутствие валюты для решения этих проблем, последующие террористические взрывы в Ташкенте, трагические события в Намангане и других регионах… Вспоминая об этом, в первую очередь, естественно, перед глазами появляется образ нашего первого президента Ислама Каримова в качестве основоположника независимости Узбекистана.

Работа под руководством первого президента в течение 25 лет была для меня и отличной школой, и испытанием. Ислам Каримов был очень требовательным человеком. Но в первую очередь он предъявлял эти требования к себе, а затем — к подчинённым.

Уважаемый Шавкат Мирзиёев дал очень точную и справедливую оценку действиям этого человека.

Сейчас в мире более 200 независимых государств, но на самом деле независимость большинства из них — на бумаге, то есть искусственная, потому что они политически, экономически или с точки зрения безопасности зависимы от того или иного государства. К сожалению, их судьба решается в других столицах. Узбекистан, напротив, за 25 лет обрёл настоящую независимость.

В этот чрезвычайно опасный и сложный период президент Шавкат Мирзиёев не только сохраняет и защищает независимость нашей Родины, но и стремительно укрепляет её по всем направлениям.

Жизнь движется быстро. Меняются время, требования и критерии. Особенно поражают изменения, произошедшие в политической, экономической и социальной жизни страны за последние пять лет.

Если с 2017 года под руководством Шавката Мирзиёева в Узбекистане начались комплексные реформы, то не хватит целого дня только для их перечисления.

«Государство стало прислушиваться к людям»

Однако в текущий период я считаю целесообразным перечислить те изменения, которые соответствуют развитию государства, общества, нашей повседневной жизни и являются важнейшим фактором повышения благосостояния населения.

Во-первых, Узбекистан приступил к построению демократического общества. Откровенно говоря, это было нелёгкое решение. Эксперты и специалисты пытались увести президента с этого пути, говоря: «Ещё не время делать этот шаг, вам и местным хокимиятам придётся столкнуться с большими трудностями».

Однако Шавкат Мирзиёев, благодаря своей твёрдой воле, принял очень правильное и мудрое решение. Потому что стране сложно развиваться без демократии. Грубо говоря, если птице отрезать крылья, она не полетит. Демократия открыла нашим людям возможность расправить крылья и лететь, то есть быть творческими, предприимчивыми, быть новаторами.

Государство стало прислушиваться к мнениям, возражениям, петициям и предложениям людей. Оно открыло путь для выработки своей политики на основе желаний и надежд людей. Это самое важное и большое достижение за последние пять лет.

«Государству приходится брать зарубежные займы»

Во-вторых, экономические реформы, первая из которых — введение свободного обращения валюты, либерализация банковской системы и денежного обращения, резкое снижение налоговой нагрузки и открытие широкого круга частных предприятий.

Была создана надежная система защиты частного бизнеса законом, а прекращение административного, формального и неформального давления открыло путь для развития рыночной экономики.

Строительство доступного жилья через выделение субсидий малообеспеченным семьям, определение бюджетных источников не только в районах, но и в махаллях, внедрение «железной», «женской» и «молодёжной» тетрадей и трудоустройство членов малообеспеченных семей, женщин и молодёжи — это абсолютно новые методы, которых не было не только в Узбекистане, но и в соседних странах. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что проводимая политика направлена на решение проблемы безработицы, которая представляет наибольшую угрозу для нашей экономики.

Невозможно полностью решить эти и многие другие накопившиеся проблемы только за счет собственных ограниченных ресурсов. Поэтому государству приходится брать зарубежные займы. Эти средства используются для устранения самых серьезных препятствий, включая модернизацию систем электроснабжения, газа и питьевого водоснабжения, ремонт старых и повреждённых дорог и мостов, строительство новых дорог, улучшение системы образования и медицины, а также строительство современных промышленных предприятий.

Да, долги растут, но вместе с тем наша экономика тоже быстро растет, и растущая экономика, на мой взгляд, даст возможность полностью погасить эту задолженность в срок.

В результате этих реформ удалось предотвратить негативные последствия пандемии и чрезвычайно сложного глобального финансово-экономического кризиса. Наша экономика восстанавливается и быстро развивается. В результате люди трудоустроены, у наших людей есть доходы, и очевидно, что это, в свою очередь, является главной основой мира и устойчивого развития в нашей стране.

«Все достижения не случайны»

В-третьих, коренная реформа системы образования. Наглядные примеры — полностью пересмотрена система дошкольного образования, охват увеличился с 20% до 70%, повысилось качество системы среднего образования, количество высших учебных заведений увеличилось вдвое, около 30 зарубежных университетов открыли филиалы, охват высшим образованием вырос с 9% до 30%.

Заслуживают внимания также реформы в области культуры, духовности и спорта.

В-четвертых, строительство Нового Узбекистана в Ташкенте, городах и сёлах, благоустройство, строительство новых дорог и мостов, созидательная работа в махаллях и отдаленных селах — это не сухой лозунг, а масштабные системные изменения, которые находят своё подтверждение.

В-пятых, создание новой системы государственно-частного партнёрства в промышленности и производстве, разработка совершенно новых эффективных механизмов в геологии и базовых отраслях.

В-шестых, реформы в аграрном секторе, создание кластерной системы, участие в этом процессе только заинтересованных сторон, рациональное использование земли, изменение отношения к земле и заинтересованности в ней сельского населения.

В-седьмых, следует отметить реформы в системах безопасности, обороны и внутренних дел. Примечательно, что в результате коренного реформирования правоохранительной системы наши граждане надежно защищены от преступности.

Восьмое и самое главное, за последние пять лет наши отношения с соседними странами кардинально изменились в лучшую сторону. По инициативе президента восстановлены дружеские, взаимовыгодные добрососедские отношения между государствами Центральной Азии. Это, в свою очередь, привело к позитивным изменениям в политических, экономических, социальных отношениях и отношениях в сфере безопасности.

Важно понимать, что эти достижения не случайны. В основе этих и других достижений — прежде всего продуманная политика и воля главы государства, а также самоотверженный труд членов правительства, хокимиятов и активистов, а также всего нашего народа.

«Спрашивайте себя: „Что я делаю для Узбекистана?“»

Следует отметить, что разработка и управление программой по повышению благосостояния 35 миллионов человек и коренному реформированию их жизни не происходят сами по себе.

Национальный лидер Шавкат Мирзиёев, обладающий глубоким знанием ситуации в нашей стране, богатыми знаниями и опытом, волей и смелостью, а также высоким уровнем организаторских способностей, мужественно несёт это нелёгкое бремя.

Должен сказать, что Шавкат Мирзиёев в прошлом, даже во время пребывания на посту премьер-министра, взялся за решение многих насущных вопросов и пытался их решить в позитивном русле.

Например, несмотря на то что он нёс прямую ответственность за сбор хлопка, он решил не выпускать школьников на поля во время сбора хлопка и призвал местных хокимов сделать то же самое.

Даже сегодня у нас всё ещё есть много политических и экономических угроз, как внешних, так и внутренних, с которыми необходимо бороться. Наш уважаемый президент сказал, что наше развитие будет нелегким: «Мы должны, прежде всего, поверить в свои силы. Никто не придёт к нам со стороны, чтобы решить наши проблемы».

Среди наиболее актуальных вопросов, которые необходимо решить, — прежде всего, качественное образование и правильное воспитание нашей молодежи, массовое создание новых современных рабочих мест за счёт частного бизнеса. Как человек, проработавший в пустынных зонах четыре года, считаю, что только продуманная и долгосрочная стратегия рационального использования водных ресурсов позволит нашему государству и народу безоговорочно добиться поставленных целей.

Для преодоления существующих внешних и внутренних угроз мы все должны держаться подальше от конфликтов и вражды, вместе работать над реализацией стратегии и реформ, установленных президентом. Вместо вопроса: «Что дал мне Узбекистан?», независимо от места работы, нужно задаваться вопросом: «Что я делаю для Узбекистана?» Если мы каждый день будем спрашивать себя об этом, если мы будем честно выполнять свой долг, наши дети и внуки будут жить в развитом и достойном зависти государстве. Для этого есть все основания.

Рустам Азимов (1958 года рождения) с 1998 года занимал посты министра финансов, министра экономики, заместителя и первого заместителя премьер-министра. После прихода к власти Шавката Мирзиёева в декабре 2016 года был освобождён от должности министра финансов, а в июне 2017-го — с поста первого заместителя председателя Кабинета министров — руководителя Комплекса экономики и внешних экономических связей.

Действующий президент ранее критиковал деятельность Министерства финансов под руководством Рустама Азимова. В декабре 2017 года он заявил в послании Олий Мажлису:

«Почему я уволил всех, кто сидел в Минфине 15 лет, но ничего не понимал в финансах? Я уволил руководителей, но низшее звено ещё сидит. Ничего не меняется. Давайте сделаем каждого человека богатым, народ ведь платит налоги. Если мы будем его обдирать, как он будет платить налоги? Люди только-только начали меняться, только начали верить, так нужно сразу им по голове…»

Шавкат Мирзиёев потребовал от министра финансов Джамшида Кучкарова (ныне вице-премьер и министр экономического развития и сокращения бедности) провести чистку кадров от тех, кто не разбирается в финансах, и от «крыс»: «Подумай, выгони всех, кто тебя окружает. Вчера он был предупреждён, если не будет изменений, через месяц он будет уволен. Такие „финансы“ мне не нужны». После этого выступления в системе Минфина началась «кадровая чистка». Было уволено более 560 человек.