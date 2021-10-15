В Узбекистан доставлена мобильная лаборатория для проведения ПЦР-тестов на коронавирус, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Лаборатория передана в рамках проекта «Техническая и организационная поддержка правительством Германии системы здравоохранения Узбекистана» при поддержке Немецкого общества международного сотрудничества и компании OPASCA.





Мощность оборудования составляет 1500 анализов в день. Оно может проработать без электричества до 6 часов. Лаборатория полностью адаптирована для работы водителя и трёх медицинских работников. В ней есть необходимые условия для отдыха, приема пищи, купания и других нужд.





Ожидается, что мобильная лаборатория начнет свою работу в отдаленных и густонаселенных районах Самаркандской области, где жители могут пройти бесплатный тест на коронавирус.

Начальник Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходир Юсупалиев заявил, что сегодня в разных регионах Узбекистана функционируют около 200 ПЦР-лабораторий, но есть «определённые проблемы» с полным охватом населения отдалённых и отдаленных местностей.





«Поэтому представленная сегодня передвижная мобильная ПЦР-лаборатория позволит выехать в любую точку страны и провести анализ на коронавирус. Еще один важный аспект заключается в том, что с помощью этих современных методик результаты теста ПЦР можно получить за 1 час», — заявил он.