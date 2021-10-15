В сентябре стартовала продажа помещений в бизнес-центре KUBC (Korea Uzbekistan Business Centre). В условиях дефицита на рынке премиальной коммерческой недвижимости этот объект класса «А» станет доходной инвестицией или выгодным вложением в собственный бизнес. Проект финансирует южнокорейская сторона.

Со стороны Южной Кореи проект реализует компания Evergreen CEA Tashkent, со стороны Узбекистана — инвестиционная компания BIR Capital.

BIR Capital назвала пять причин, почему недвижимость в БЦ KUBC будет востребована.

Надежность инвестиций

Сегодня инвесторы опасаются долгостроя и невыполнения девелопером взятых обязательств. Бизнес-центр KUBC — это проект, важный для обеих стран-партнеров. Строительство финансирует южнокорейская компания Evergreen CEA Tashkent и курирует Корейско-узбекская бизнес-ассоциация при Министерстве промышленности, торговли и энергетики Республики Корея.





«Дружественные отношения между Республикой Узбекистан и Республикой Корея развиваются все сильнее. На сегодня в Узбекистане насчитывается примерно 900 корейских компаний, 77 из которых вошли на рынок в 2020 году. Касательно 2021 года, узбекский рынок ожидает прихода более 1000 компаний. Строительство Корейско-узбекского бизнес-центра в Ташкенте подтверждает данный факт. Он внесет большой вклад в развитие экономического партнерства между двумя странами», — рассказал Шерзод Кудбиев, председатель Государственного налогового комитета Узбекистана.

Бизнес-центр соответствует международным стандартам

БЦ KUBC соответствует международным стандартам объектов класса «А». При его строительстве используются качественные стройматериалы и применяются энергоэффективные технологии.

Панорамные окна открывают прекрасный вид на город, дарят ощущение простора и наполняют помещения светом. Чтобы обжигающее летнее солнце не доставляло дискомфорта, при строительстве фасада используется стекло с солнцезащитным покрытием.

Грамотное проектирование и продуманность деталей помогают обитателям бизнес-центра экономить время. Так, время ожидания лифта занимает не более 30 секунд, а лобби с комфортабельными зонами ожидания приспособлено под короткие деловые встречи.

Удобные планировки под ваши задачи

Планировочные решения бизнес-центра помогают вписать в здание любые офисы и торговые точки. Площади начинаются от компактных 38,5 кв. м и достигают просторных 475 кв. м. Для предприятий с большим штатом сотрудников девелопер предлагает помещения размером в целый этаж (1085 кв. м) по индивидуальным ценам. Все этажи имеют панорамный вид на Magic City Park, канал Актепа, ТРЦ Next (Ice Rink), Humo Arena и Tashkent City.

На первом этаже расположены выигрышные локации для шоурумов: открытое с трех сторон пространство отлично просматривается с улицы и лобби, а высокая проходимость обеспечивает стабильный поток клиентов.





Точкой притяжения для жителей Ташкента станет расположенный на крыше бизнес-центра ресторан. Террасы и столики, окруженные цветущими растениями, изысканная кухня и живописная панорама столицы превратят ресторан KUBC в любимое место отдыха и деловых встреч.

Инфраструктура для людей с особыми потребностями

БЦ KUBC учитывает потребности всех посетителей и работников. Благодаря пандусам с небольшим углом наклона и коридорам шириной 2,3 м передвижение по зданию на коляске не вызывает затруднений. На каждом этаже имеются санузлы для маломобильных групп населения, а на парковке предусмотрены отдельные места для людей с особыми потребностями.

Доходность инвестиций

По расчетам аналитиков BIR Capital, прогнозный показатель возврата инвестиций (ROI) достигает 18%, что значительно выше текущей ставки по валютным вкладам в банках Узбекистана (средняя — 4%). Минимальный срок окупаемости вложений по данному проекту составляет 5,5 лет.





При этом недвижимость класса «А» в столице будет пользоваться высоким спросом со стороны крупного бизнеса, международных организаций, иностранных компаний и представительств, количество которых в Узбекистане растет. В отличие от рынка жилой недвижимости, арендные договора на коммерческие помещения заключаются на длительный срок и обеспечивают владельцу стабильный доход.

Сейчас действуют выгодные предложения и еще доступны разнообразные варианты помещений для вашего бизнеса в бизнес-центре KUBC.

Локацию бизнес-центра можно посмотреть на карте.

Ориентиры: ТРЦ Next, парк Magic City.

Телефон: (+998) 55−500−88−11.

Сайт: kubc.uz

Facebook: fb.com/koruzbc

Instagram: @koruzbc

На правах рекламы.