Beeline Uzbekistan расширяет возможности своих клиентов в сфере мобильных финансов. При поддержке АО Ravnaq-bank компания запустила виртуальную карту, которую абоненты могут открыть самостоятельно, без посещения банка. Beeline VISA, обладающая всеми свойствами платежной карты, поможет совершать покупки в интернете, а также переводить деньги близким и друзьям по всему миру не выходя из дома.

«Beeline VISA — первая карта в Узбекистане, выпускаемая полностью удаленно, без какого-либо контакта с сотрудником банка, мобильного оператора или курьера. Мы создали ее, ориентируясь на спрос абонентов. За открытие виртуальной карты их ждет приятный бонус — 1 ГБ интернет-трафика. Мы постоянно работаем над внедрением высокотехнологичных решений и делаем все, чтобы платежные продукты были доступны без каких-либо дополнительных условий», — сказал руководитель службы по развитию мобильных финансовых сервисов Beeline Uzbekistan Эрнест Рзаев.

«Мы верим, что будущее банкинга за смелыми, инновационными и комфортными для людей решениями. Только создание самых удобных и доступных условий позволит банку быть полезным и интересным для клиентов в реалиях современного рынка. Нам приятно, что Ravnaq-bank успешно сотрудничает с такими партнерами, как Beeline Uzbekistan, так как компания полностью разделяет наши ценности и вместе с нами разрабатывает самые комфортные решения», — отметил заместитель председателя правления АО Ravnaq-bank Бахтинур Нурмухамедов.

«Во многих странах лидирующие телеком-компании стали все больше предлагать своим пользователям финансовые продукты на основании эмиссии банковских карт. Очень рады найти в лице Beeline Uzbekistan надежного партнера, открытого к внедрению инновационных платежных сервисов и технологий. Цифровая карта Beeline VISA, выпускаемая в партнерстве с АО Ravnaq-bank, — это уникальный для рынка Узбекистана продукт. Ведь ее можно открыть в цифровом формате полностью удаленно и сразу же начать использовать для покупок в интернете, в том числе и на зарубежных сайтах, получать на нее переводы от близких, живущих за рубежом», — сказал старший директор VISA по стратегическим партнерствам в СНГ и Юго-Восточной Европе Евгений Лесняк.

У виртуальной карты много возможностей. Она помогает оплачивать подписку на платных сервисах, совершать онлайн-покупки по всему миру, приобретать различные приложения для смартфонов и компьютеров, пользоваться сервисом VISA Direct. Пополнить счет Beeline VISA можно с любой карты Uzcard или HUMO. Открыть платежную карту просто. Достаточно скачать приложение Beeline Uzbekistan и внести необходимую информацию о паспортных данных.

По данным Ookla (разработчика сервиса Speedtest) за первое полугодие 2021 года, Beeline Uzbekistan обеспечивает своим клиентам самый быстрый мобильный интернет в Узбекистане. Результаты исследования качества мобильного интернета, которое ежегодно проводится по всему миру среди операторов, можно посмотреть на сайте Ookla.

ООО Unitel предоставляет услуги под торговой маркой Beeline Uzbekistan с 12 сентября 2006 года. Beeline Uzbekistan является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON со штаб-квартирой в Амстердаме (Нидерланды).

VEON — глобальный провайдер телекоммуникационных и интернет-услуг с более чем 213 млн абонентов в девяти странах мира. Его акции котируются на фондовых рынках NASDAQ и Euronext Amsterdam.

В Beeline Uzbekistan работают около 1600 сотрудников. С 2006 года с выходом на рынок Узбекистана VEON инвестировал в телекоммуникационную индустрию страны более 1,2 млрд долларов. За время своей деятельности под ТМ Beeline в Узбекистане было уплачено налогов на сумму более 1,8 млрд долларов.

Сайт: beeline.uz

Facebook: fb.com/beeline.uz

Instagram: @beeline_uzbekistan

Telegram: t.me/uzbeelineuzb

Twitter: twitter.com/beeline_uz

LinkedIn: linkedin.com/company/beelineuzbekistan

На правах рекламы.