Технологический партнер Ташкентского фестиваля рекламы TAF!21 Beeline Uzbekistan предоставил свою платформу Beeline TV для трансляции в прямом эфире праздничного мероприятия. Благодаря этому следить за происходящим на сцене можно было в режиме реального времени. Знаковое для индустрии рекламы событие проходило два дня. Мероприятие включило в себя международную маркетинговую конференцию и торжественную церемонию награждения победителей конкурса лучшей рекламы.





На третьем фестивале рекламы за награды боролись 207 успешных маркетинговых проектов 112 известных и молодых брендов. Тем интереснее было узнать итоги профессиональной «битвы» маркетологов и рекламщиков. С помощью сервиса Beeline TV смотреть церемонию награждения победителей можно было из любого удобного места. Мобильный интернет Beeline Uzbekistan, признанный компанией Ookla самым быстрым в стране, дал возможность смотреть трансляцию в отличном качестве и без расхода трафика — как и весь разнообразный контент Beeline TV.





«Свидетельство высокого интереса к фестивалю TAF!21 — число просмотров в Beeline TV. Оно приблизилось к 11 тысячам, что является очень хорошим показателем для мероприятия, ориентированного на профессионалов рекламной отрасли. Самый быстрый интернет в Узбекистане помог всем желающим подключиться онлайн к событию международного уровня, чтобы первыми узнать главные новости фестиваля», — отметил коммерческий директор Beeline Uzbekistan Максим Ефремов.





Beeline Uzbekistan по мнению потребителей был признан лучшим в одной из номинаций. Компания получила первое место в номинации«Рекламная кампания с известными личностями» за проект ZO’R.





«Честно скажу, для нас это был приятный и неожиданный сюрприз. Ничто так не подстегивает и вдохновляет, как доверие и выбор абонентов. Эта победа — стимул быть еще лучше, отличная мотивация для открытия новых возможностей. Такие фестивальные праздники нужны для обмена опытом и новым подходом к работе. Не только для того, чтобы показать себя, но и узнать о других брендах, познакомиться с интересными креативными людьми», — рассказал Максим Ефремов.

По данным Ookla (разработчика сервиса Speedtest) за первое полугодие 2021 года, Beeline Uzbekistan обеспечивает своим клиентам самый быстрый мобильный интернет в стране. Результаты исследования качества мобильного интернета, которое ежегодно проводится по всему миру среди операторов, можно посмотреть на сайте Ookla.

ООО Unitel предоставляет услуги под торговой маркой Beeline Uzbekistan с 12 сентября 2006 года. Beeline Uzbekistan является частью международного телекоммуникационного холдинга Veon со штаб-квартирой в Амстердаме (Нидерланды).

Veon — глобальный провайдер телекоммуникационных и интернет-услуг с более 213 млн абонентов в девяти странах мира. Его акции котируются на фондовых рынках NASDAQ и Euronext Amsterdam.

В Beeline Uzbekistan работают около 1,6 тысячи сотрудников. С 2006 года с выходом на рынок Узбекистана Veon инвестировал в телекоммуникационную индустрию страны более 1,2 млрд долларов. За время своей деятельности под ТМ Beeline в Узбекистане было уплачено налогов на сумму свыше 1,8 млрд долларов.

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