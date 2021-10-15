Первый борт самолета с гуманитарной помощью Управления ООН по делам беженцев (УВКБ) для Афганистана 15 октября прибыл в Термез. Об этом говорится в Twitter УВКБ. Борт прибыл из Центра логистики ООН в Дубае.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время УВКБ планирует направить три самолета с гуманитарной помощью для Афганистана через Термез. Позднее в логистическом центре Termez Cargo Centre сообщили, что первый борт прибудет в Термез 15 октября, а следующие два — 16−17 октября.





«Мы благодарим правительство Узбекистана и всех местных и международных партнеров, которые сделали возможной доставку гуманитарной помощи через Узбекистан в Афганистан в рамках совместно работы УВКБ и ООН в Узбекистане», — говорится в Twitter-посте управления.

«Общий объем первого груза — 32 тонны, это предметы первой необходимости», — сообщили корреспонденту «Газеты.uz» в логистическом центре в Термезе, который принял этот груз.

В логистическом центре гуманитарную помощь распределят по грузовикам, а оттуда доставят в афганский Мазари-Шариф через пограничный пункт пропуска «Термез — Хайратон».

С начала октября логистический центр в Термезе уже направил в Афганистан около 40 вагонов продовольствия по Всемирной продовольственной программе ООН.