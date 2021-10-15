13 октября состоялась глобальная пресс-конференция next@acer 2021. Мероприятие прошло под девизом «Сделано для человечества». Акцент был сделан на экологичность и инфекционную безопасность продуктов Acer.

Расширенный портфель продуктов с противомикробными решениями

Помимо ноутбуков противомикробную защиту получили клавиатура и мышь Acer Bluetooth KM501 и водонепроницаемая куртка для путешественников Acer eco-shell, на 26% произведенная из использованной кофейной гущи.

Испытания показали, что покрытие на основе ионов серебра на 99% снижает скорость размножения бактерий на часто используемых поверхностях — корпусе, клавиатуре, тачпаде. Дисплеи Acer защищены антимикробным покрытием Corning Gorilla Glass.

Acer TravelMate Spin P4 — противомикробный ноутбук-трансформер бизнес-класса

Вес ноутбука TravelMate Spin P4 составляет всего 1,53 кг, толщина — 17,9 мм, время автономной работы — 13,5 часов. При этом пользователь может работать с несколькими программами, веб-страницами и электронными таблицами одновременно. Клавиатура водонепроницаема, а дисплей устойчив к царапинам.

Серия Enduro создана для приключений

Ноутбук Acer Enduro весом 1,85 кг и толщиной 21,95 мм сертифицирован на соответствие военным стандартам: его корпус выдерживает падение с высоты 122 см. Надежная защита от пыли и влаги, а также водонепроницаемость портов, динамиков и клавиатуры дают возможность не беспокоиться о погодных условиях.

Планшет Enduro Urban при впечатляющей толщине 9,92 мм и весе 595 г обладает всеми преимуществами своей линейки — защитой от бактерий, влаги и пыли, водонепроницаемостью, ярким и четким изображением, дающим возможность использовать планшет на улице. Он отлично подойдет для видеозвонков и онлайн-обучения.





Монитор Acer VE246Q комфортен для глаз

Монитор Acer VE246Q изготовлен из переработанного пластика и отмечен экологическими сертификатами. Высокий коэффициент контрастности и широкий угол обзора в 178 градусов создают невероятно четкое изображение. Технология Acer ComfyView устраняет блики, а BlueLightShield снижает излучение вредного синего света.

Eco-friendly продукты Acer Vero

Линейка Acer Vero создана с заботой об окружающей среде. Они производятся из переработанного пластика и транспортируются в перерабатываемой упаковке. Устройства легко разбирать, что упрощает ремонт и модернизацию, а значит увеличивает срок службы.

«Зеленый» ноутбук Acer Aspire Vero

Корпус ноутбука Acer Aspire Vero на 30% состоит из переработанного пластика, что на 21% снижает выбросы углекислого газа при производстве этой детали. 15,6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD на 99% пригоден для вторичной переработки.

Если для решения задачи не требуется полная мощность Acer Vero, пользователю достаточно активировать инновационную технологию VeroSense и выбрать оптимальный для энергопотребления режим.





Экологичный ноутбук для работы Acer TravelMate Vero

TravelMate Vero создан для бизнеса, который поддерживает принципы устойчивого развития. Этот «зеленый» ноутбук отличается мощностью и высокой степенью защиты. Технология Acer ProShield Plus отвечает за шифрование и дешифрование данных и биометрическую аутентификацию пользователя. Корпус на 30% состоит из переработанного пластика.





«Зеленый» ПК Acer Veriton Vero Mini и монитор Acer Vero BR277

Миниатюрный, но производительный ПК Acer Veriton Vero Mini представлен в 1-, 2- и 3 литровом объеме и разных конфигурациях дисководов, портов, памяти. Все модели компактны, их можно легко убрать в рюкзак или спрятать за монитором, чтобы не загромождать стол. Вентилируемый корпус на 25% состоит из переработанного пластика.

Корпус монитора Acer Vero более чем на 50% состоит из переработанного пластика. Подставка Acer Ergostand дает возможность наклонять, поворачивать и регулировать высоту, технология Acer VisionCare снижает нагрузку на глаза, а BlueLightShield уменьшает излучение вредного синего света.





Также во время конференции next@acer 2021 компания представила ноутбук ConceptD 7 SpatialLabs Edition. Инновационные оптические и сенсорные технологии помогают дизайнерам и разработчикам делать рендеринг в режиме реального времени, превращая 2D-контент в 3D. Для переноса объекта в трехмерное пространство используется искусственный интеллект.

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