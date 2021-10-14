Факультет совместных образовательных программ Ташкентского государственного транспортного университета (ТГТрУ) и Белорусского национального технического университета (БНТУ) сообщает, что набор по программе двойного диплома степени бакалавра на 2021−2022 учебный год продолжается до 15 октября 2021 года.

Преимущества совместной программы в следующем:

вы будете обладателем сразу двух дипломов университетов Узбекистана и Беларуси;

первый и второй курс очного обучения проходят в Узбекистане в ТГТрУ, а третий и четвертый — в Беларуси в БНТУ;

есть заочное обучение: первый и второй курс проходят в Узбекистане в ТГТрУ, а третий и четвертый — в Беларуси в БНТУ.





По данным белорусского агентства «БЕЛТА», Белорусский национальный технический университет улучшил свои позиции и теперь занимает 88 место среди вузов регионов Восточной Европы и Центральной Азии. Также БНТУ входит в топ-1000 лучших университетов мира по версии QS World University Rankings.

Язык обучения — русский.

Необходимые документы для поступления:

отсканированный аттестат или диплом с приложением (цветной вариант);

отсканированный паспорт с пропиской (цветной вариант);

заявление.

Телефоны: (+998) 97−000−26−13, (+998) 71−299−03−49.

E-mail: bntu_tarci@mail.ru

Telegram: t.me/bntu_tarci/641

Telegram для приема документов: t.me/Qabul_tgtu_bntu_2021

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