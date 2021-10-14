Факультет совместных образовательных программ Ташкентского государственного транспортного университета (ТГТрУ) и Белорусского национального технического университета (БНТУ) сообщает, что набор по программе двойного диплома степени бакалавра на 2021−2022 учебный год продолжается до 15 октября 2021 года.
Преимущества совместной программы в следующем:
- вы будете обладателем сразу двух дипломов университетов Узбекистана и Беларуси;
- первый и второй курс очного обучения проходят в Узбекистане в ТГТрУ, а третий и четвертый — в Беларуси в БНТУ;
- есть заочное обучение: первый и второй курс проходят в Узбекистане в ТГТрУ, а третий и четвертый — в Беларуси в БНТУ.
По данным белорусского агентства «БЕЛТА», Белорусский национальный технический университет улучшил свои позиции и теперь занимает 88 место среди вузов регионов Восточной Европы и Центральной Азии. Также БНТУ входит в топ-1000 лучших университетов мира по версии QS World University Rankings.
Язык обучения — русский.
Необходимые документы для поступления:
- отсканированный аттестат или диплом с приложением (цветной вариант);
- отсканированный паспорт с пропиской (цветной вариант);
- заявление.
Телефоны: (+998) 97−000−26−13, (+998) 71−299−03−49.
E-mail: bntu_tarci@mail.ru
Telegram: t.me/bntu_tarci/641
Telegram для приема документов: t.me/Qabul_tgtu_bntu_2021
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