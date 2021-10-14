С 14 октября вход в столичный парк Tashkent City стал бесплатным, за исключением въезда на автомобиле. Об этом в своем Instagram сообщила администрация одноименного Международного делового центра (МДЦ).

Платным вход в парк стал с 17 декабря 2020 года. Предполагалось, что плату — от 5 до 20 тысяч сумов — будут взимать только в период новогодних праздников, однако и по завершении их вход в парк остался оплачиваемым.

Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев, комментируя это решение, заявил, что обслуживание парка Tashkent City обходится в 900 млн сумов в месяц. По его словам, на его содержание не выделяются средства из госбюджета. Градоначальник тогда посчитал, что «актуальным» решением в этой ситуации является вариант с самообеспечением.

Глава дирекции Tashkent City Бахром Ризаев отметил тогда, что МДЦ — это хозяйствующий субъект, который должен покрывать расходы при реализации проекта.

«Мы сами финансируем себя. Поэтому, исходя из ситуации, когда в течение года мы осуществляли деятельность в Tashkent City, не взимали никакой платы за это, у нас есть определенные расходы. Мы должны покрывать расходы», — сказал он.

В августе Народно-демократическая партия выступила с критикой в адрес МДЦ. В партии считают, что платный вход на территорию комплекса Tashkent City противоречит принципам Конституции и приводит к расслоению общества. «В Узбекистане дифференциация по финансовым характеристикам, а также определенным льготам недопустима. Поэтому вход в Tashkent City должен быть бесплатным», — заявили в НДПУ.