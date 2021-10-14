Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14 октября принял участие во внеочередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции, сообщила пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев в третий раз участвует в саммитах этого интеграционного объединения с момента получения Узбекистаном статуса государства-наблюдателя в ЕАЭС в декабре 2020 года.

Как сообщил президент, товарооборот Узбекистана со странами ЕАЭС увеличился на 30%. «Узбекистан не ограничивается формальным сотрудничеством с объединением в статусе наблюдателя», — заявил он, отметив активное взаимодействие с Евразийской экономической комиссией и начало деятельности совместной рабочей группы.

Ведётся подготовка перспективных проектов сотрудничества с Евразийским банком развития в сфере возобновляемой энергетики, фармацевтики, машиностроения, электротехнической и химической промышленности, отметил Шавкат Мирзиёев.

Подчеркнув важность активизации усилий по наращиванию торгово-экономических связей, он предложил разработать совместную «дорожную карту» по устранению имеющихся барьеров, гармонизации технических регламентов и стандартов, цифровизации таможенных процедур во взаимной торговле.

Узбекистан заинтересован в расширении сотрудничества в создании межрегиональных цепочек добавленной стоимости за счёт углубления промышленной кооперации. Новые возможности для этого откроет ежегодное проведение в Ташкенте промышленного форума «Иннопром — Центральная Азия», сказал Шавкат Мирзиёев.

Глава государства указал на важность совершенствования сети транспортных коридоров и логистической инфраструктуры как ключевого фактора устойчивого развития национальных экономик.

Он пригласил присоединиться к запускаемому Узбекистаном совместно с Россией и Казахстаном проекту «Агроэкспресс», призванному обеспечить быструю взаимную доставку востребованных товаров.

Президент Узбекистана отметил важность консолидации усилий и поиска новых точек взаимодействия в вопросах обеспечения продовольственной безопасности путём разработки совместной программы сотрудничества.

Шавкат Мирзиёев также отметил заинтересованность Узбекистана в участии в процессах цифровой трансформации, обмене практическим опытом и взаимном трансфере передовых технологий в рамках ЕАЭС. Он поблагодарил руководство России за содействие в цифровизации систем налогового администрирования и кадастра Узбекистана.

Глава государства также уделил внимание экологической повестке и подчеркнул необходимость скоординированных мер по смягчению последствий изменения климата.

Президент призвал страны-партнёры принять активное участие в совместных проектах создания зоны экологических инноваций и технологий в Приаралье, а также пригласил их на международный форум по «зелёной» энергетике, который пройдет в сентябре 2022 года в Нукусе.

Кроме того, предложено наладить взаимодействие с рабочей группой высокого уровня по вопросам климатической повестки, созданной в рамках ЕАЭС.

Следующее заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится 10 декабря в Алматы.