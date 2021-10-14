13 октября в гостинице Wyndham Tashkent состоялась презентация 65 видов практико-методических пособий, изданных «Узпромстройбанком» и предназначенных для использования в сфере производства стройматериалов.

Презентацию организовали «Узпромстройбанк», Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана, научно-исследовательский и инжиниринговый центр «Узкурилишматериал ЛИТИ». В мероприятии приняли участие предприниматели, исследователи и представители средств массовой информации.





В основе успехов в любой сфере лежат плоды достижений и творческого подхода. Поэтому проводимые под руководством президента Узбекистана реформы в промышленной отрасли, прежде всего, начинаются с укрепления научного фундамента страны.

На видеоселекторном совещании, проведенном 30 апреля под председательством Шавката Мирзиёева и посвященном обсуждению мер по развитию местной промышленности в регионах, особо отмечалась необходимость поддержки направлений, связанных с наукой и кадрами в процессе выхода на новый уровень производства строительных материалов. В связи с этим на «Узпромстройбанк» и ряд других отраслевых организаций были возложены конкретные задачи.

Банком осуществляется системная работа для обеспечения исполнения данных задач. В частности, совместно с научно-исследовательским и инжиниринговым центром «Узкурилишматериал ЛИТИ» для предпринимателей и заинтересованных представителей населения изданы 65 видов практико-методических пособий, вобравших в себя сведения о строительных материалах и их производстве.





В ходе создания данных пособий проведен глубокий анализ специфики каждого строительного материала, их признаков, значения в сфере строительства и прочее. Собраны сведения о видах, количестве сырья, необходимого при производстве строительных материалов, их качестве и нормативных параметрах, резервах имеющихся сырьевых запасов. Приводятся подробные данные о производственных технологиях и их безопасности, средствах измерения и показателях их эффективности, экологических нормах и санитарных правилах. На доступном языке изложены порядок регистрации предпринимательской деятельности и получения кредита в коммерческих банках.

Также изданы отдельные пособия для начинающих предпринимателей, вступающих в сферу бизнеса. В них даются рекомендации по увеличению производства и улучшению качества продукции, насыщению внутреннего рынка и выпуску продукции на экспорт.

На презентации ответственные лица банка отметили, что активно продолжаются изыскания на пути дальнейшего развития данной отрасли промышленности.

Совместно с турецким университетом Малтепе достигнута договоренность об открытии в Узбекистане филиала данного вуза, подготовке высококвалифицированных специалистов в сфере производства строительных материалов. А для предпринимателей налаживается деятельность учебного центра на основе специальной учебной программы, разработанной совместно с турецкими специалистами.





Кроме того, активно продолжается работа по созданию в здании Ассоциации «Узсаноаткурилишматериаллари» отдельной современной лаборатории и учебного центра. Учебный центр, который начнет свою деятельность в ближайшие дни, создаст удобства для предпринимателей.

Презентация сборника практико-методических пособий по строительным материалам, изданного «Узпромстройбанком» совместно с научно-исследовательским и инжиниринговым центром «Узкурилишматериал ЛИТИ», будет проведена также во всех регионах Узбекистана.

Практико-методические пособия можно скачать на сайте «Узпромстройбанка».

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