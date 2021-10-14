Sello — это новый формат интернет-покупок для жителей Узбекистана с удобной системой логистики и собственными пунктами выдачи заказов. Новый маркетплейс представляет собой онлайн-площадку, где любой желающий сможет выбрать и приобрести необходимые товары с доставкой: от одежды и обуви до электроники и бытовой техники.

Sello.uz уже начал свою работу в тестовом режиме на территории Ташкента — более 10 тысяч товаров из 15 категорий доступны для заказа жителям столицы.

Как работает маркетплейс Sello:

Множество магазинов с разнообразным ассортиментом размещают свои товары на одной онлайн-платформе Sello.uz. Покупатели могут сравнить продукцию и цены на нее, выбрать необходимые товары и заказать доставку до дома или пункта выдачи заказов. Оформленный заказ в короткие сроки прибудет к покупателю благодаря собственной системе логистики маркетплейса.





Что такое «пункт выдачи заказов»

Пункт выдачи заказов (ПВЗ) — это специальные физические пункты по городу, куда покупатели могут оформить доставку своего заказа. Данный способ удобен тем, что помогает людям не только забирать посылки самостоятельно в удобное для них время, но и сэкономить на доставке за счет ее низкой стоимости.

В пунктах выдачи заказов Sello отведены специальные стойки для проверки сохранности купленных товаров. Более того, все ПВЗ оснащены примерочными, где покупатели на месте смогут примерить заказанную одежду.

На данный момент уже открыто шесть пунктов выдачи заказов Sello в Ташкенте по следующим адресам:

ул. Мирзо Улугбека, 62;

ул. Бунёдкор, 2А;

ул. Беруни, 13;

ул. Навои, 69Б;

массив Сергели-8А, 2, квартира 1;

пересечение проспекта Амира Темура и ул. Чинабад, 8, квартира 1.

Почему Sello

Sello обладает следующими преимуществами:

широкая линейка товаров, представленная в одном маркетплейсе, поможет не тратить время на поиски нужного товара в разных магазинах, а заказать все необходимое в одном месте;

собственная система логистики дает возможность доставлять товары в короткие сроки удобным для клиента способом и по доступной цене;

маркетплейс берет полную ответственность за сохранность заказанных товаров и их надлежащее качество.





Ассортимент товаров Sello продолжает непрерывно пополняться, а территория доставки планирует выйти за пределы Ташкента уже в ближайшее время. Шесть новых пунктов выдачи заказов откроются в Ферганской области уже в начале ноября.

Также на Sello.uz действует акция — бесплатная доставка до пунктов выдачи при заказе от 100 тысяч сумов.

Маркетплейс Sello открыт для сотрудничества с крупными и малыми предпринимателями, желающими подключить дополнительный канал продаж и реализовывать свои товары онлайн без лишних усилий.

«Sello — маркетплейс для всех».

Call-центр: (+998) 78−113−0900.

Сайт: sello.uz

Instagram: @sello.uz

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