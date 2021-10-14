Вопрос возможного размещения в Узбекистане вооруженных сил США для борьбы с терроризмом не стоит и не обсуждается. Об этом журналистам на полях заседания Совета министров иностранных дел стран СНГ в Минске сообщил глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов.

Ранее американское издание Politico со ссылкой на источники в Конгрессе США, знакомые с планами американского военного ведомства, сообщило, что представители Пентагона обсудят в Узбекистане в этом месяце возможность размещения контртеррористических сил США.

По данным издания, главной темой в повестке дня будет возможность размещения в Узбекистане «загоризонтных» антитеррористических сил, что позволило бы военным США «лучше наблюдать и наносить удары по целям в Афганистане».

В Министерстве обороны Узбекистана корреспонденту «Газеты.uz» сообщили, что ведомство не получало официального запроса от Пентагона о визите в страну.

В мае The Wall Street Journal сообщил, что США рассматривают варианты размещения выводимых из Афганистана войск в Центральной Азии или на Ближнем Востоке. Предпочтительными вариантами назывались Узбекистан и Таджикистан.

Согласно Оборонной доктрине Узбекистана, принятой в январе 2018 года, в стране не допускается размещение иностранных военных баз и объектов.