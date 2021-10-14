В норвежском городе Конгсберг (в 66 км от Осло) мужчина, вооруженный луком и стрелами, убил пять человек. Ещё двое получили ранения. Об этом сообщает Aftenposten со ссылкой на юго-восточный полицейский округ.

В полицию около 18:13 по местному времени (21:00 по Ташкенту) поступило несколько сообщений о том, что по улицам ходит человек с луком и стрелами и расстреливает прохожих, пишет Meduza со ссылкой на NRK.

Через пять минут патрульные увидели преступника и попытались задержать его, однако он выстрелил в полицейских, у которых не было оружия, и сбежал. Через несколько минут в район были направлены дополнительные вооруженные патрули, и в 18:47 подозреваемого поймали. Перед задержанием полицейские открыли предупредительную стрельбу в воздух. После инцидента полицейским, которые в Норвегии обычно не носят оружие, было приказано вооружиться.

В результате его действий погибли четыре женщины и один мужчина в возрасте от 50 до 70 лет. Еще три человека, в том числе один полицейский, были ранены.

Нападавшим оказался 37-летний гражданин Дании. Местная газета Aftenposten со ссылкой на источник утверждает, что ранее мужчина принял ислам. При этом известно, что в полицию поступали сообщения о его «радикализации» (шла ли речь именно о религиозной радикализации, не уточняется).

По данным VG, подозреваемый родился в Норвегии и живет в этой стране всю жизнь. С начала 2000-х годов он официально числится безработным. NRK сообщает, что ранее его судили за ограбление и за покупку наркотиков, а полгода назад он получил судебный запрет приближаться к двум своим родственникам за угрозы убийства.

Днем 14 октября полиция безопасности Норвегии заявила, что на данный момент расценивает нападение как теракт. В сообщении ведомства подчеркивается, что более детальные мотивы будут установлены в ходе расследования. Общий уровень террористической угрозы в стране остается на «умеренном» уровне.

Массовое убийство в Конгсберге с 17-тысячным населением — второе по числу жертв в истории Норвегии. Больше людей (77) погибли только при двойном теракте, который совершил Андерс Брейвик в июле 2011 года.